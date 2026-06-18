El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) de la Ciudad de México (CDMX) podría tener tres nuevas líneas del Tren Ligero; sin embargo, se trata de proyectos que se encuentran en la etapa de estudio y planeación.

En una conferencia en el Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Culhuacán, el director del STE, Martín López Delgado, confirmó que se tiene planteado 3 nuevas líneas del Tren Ligero:

La Paz-Texcoco

Buenavista-Naucalpan

Buenavista-Polanco

Sin embargo, sólo una de ellas ya cuenta con presupuesto para su avance, mientras que las otras dos se mantienen como un proyecto interno.

Tren Ligero tiene en puerta 3 nuevas líneas para la CDMX y el Estado de México

El STE compartió para estudiantes de la ESIME Culhuacán que se encuentran en la etapa de planeación de tres nuevos proyectos ferroviarios para el Tren Ligero para la movilidad en la CDMX y el Estado de México.

De acuerdo con el canal SNT Movilidad Urbana, se trata de 3 nuevas líneas del Tren Ligero para la mejora de la movilidad de la población e incluso para la conexión con el Estado de México.

Las zonas beneficiadas serían:

Polanco, CDMX

Naucalpan, Estado de México

Texcoco, Estado de México

Sin embargo, estos proyectos aún son internos y podrían no llegar a la fase de planeación y ejecución, según lo señalado por el director del STE.

Las tres nuevas líneas del Tren Ligero; una ya tiene presupuesto

El Tren Ligero podría extender el sistema en tres líneas más para mejorar la conectividad en el transporte público de la CDMX y el Estado de México.

De los tres proyectos, uno fue confirmado de manera oficial por el STE y ya cuenta con presupuesto para el avance, se trata de la línea La Paz-Texcoco.

Mientras que se mantienen como proyecto interno:

Buenavista-Naucalpan

Corredor Buenavista-Polanco

Tren Ligero Buenavista-Polanco (@SntVTC/ X)

Tren Ligero Buenavista-Naucalpan (@SntVTC/ X)

Cabe señalar que la línea del Tren Ligero La Paz-Texcoco se plantea con una longitud de 20.85 km y contará con 12 trenes de 2 articulaciones para 12 estaciones.

Para su avance en la línea del Tren Ligero que conectará La Paz con Texcoco se estima una inversión de 18 mil millones de pesos desde el Estado de México.

Sólo para 2026 se le han asignado 2 mil 600 millones de pesos.

Se estima que esta línea traslade a un promedio de 126 mil 957 pasajeros diarios, reduciendo el tiempo de traslado a solo 30 minutos.