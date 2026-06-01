A días del Mundial 2026, una falla ha dejado sin servicio al Tren Ligero de la CDMX, durante esta mañana de lunes 1 de junio, informó el Servicio de Transportes Eléctricos (STE).

Según detalló el STE, la falla en el servicio del Tren Ligero habría ocurrido tras romperse un cable mensajero de la infraestructura aérea para la circulación de los trenes.

Además de que dicha falla en el servicio del Tren Ligero se registró entre las estaciones de Registro Federal y Textitlán, por lo que ya se ha implementado transporte para los pasajeros a través de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

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Tren ligero



Por cable mensajero roto entre estaciones Registro Federal y Textitlán, servicio provisional de Xochimilco a Estadio Azteca con tren y de Estadio Azteca a Tasqueña con unidades de trolebús en ambos sentidos.



Personal de línea elevada trabaja en el… — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) June 1, 2026

Por las vías, pasajeros son desalojados tras falla en el Tren Ligero

Ante la falla en el Tren Ligero, pasajeros tuvieron que ser desalojados de las unidades por las vías, esto de acuerdo a videos en redes sociales que propios usuarios compartieron.

Por lo que se puede observar como entre las vías del Tren Ligero y el empedrado de estas mismas, pajareros tuvieron que caminar con algo de dificultad ante la estación próxima a consecuencia de la falla.

De acuerdo con el Servicio de Transportes Eléctricos, hay servicio provisional del Tren Ligero de Xochimilco a Estadio Azteca debido a que hay un cable mensajero roto entre las estaciones Registro Federal y Textitlán.



Así son los preparativos para el mundial @STECDMX pic.twitter.com/FL8k442vwf — Madeel IZG (@IzgMadeel) June 1, 2026

Tras los hechos, el STE aseguró que “personal de línea elevada trabaja en el lugar para reanudar el servicio” lo antes posible en el Tren Ligero.

Servicios del RTP son implementados por falla en Tren Ligero

Ante la falla en el Tren Ligero, el servicio de la STE informó que se ha implementado de manera provisional el traslado de pasajeros por RTP.

Por lo que los pasajeros en ruta podrán abordar los autobuses públicos del RTP del Estadio Azteca a Tasqueña con unidades en ambos sentidos.

Mientras que el servicio del Tren Ligero se mantiene en servicio en ambos sentidos de Xochimilco a la estación Estadio Azteca.