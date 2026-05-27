Un comunicado de la Secretaría de Movilidad informó del cierre de estaciones del Tren Ligero por los trabajos de ampliación en la Terminal Tasqueña.

De acuerdo con el escrito, se realizará un cambio de vías que permitirá el ingreso y salida simultáneos de los trenes en Tasqueña.

El Tren Ligero “El ajolote” estará operando desde la estación Xochimilco hasta Ciudad Jardín.

Por ello, unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofrecerán apoyo gratuito a usuarios que circulen de manera habitual por las estaciones que permanecerán cerradas.

Estaciones Tasqueña y Las Torres del Tren Ligero permanecerán cerradas del 28 de mayo al 3 de junio (Especial)

Horarios del servicio de apoyo por cierre de estaciones del Tren Ligero

Del 28 de mayo al 3 de junio, el servicio de apoyo RTP operará en el mismo horario que el Tren Ligero:

De lunes a viernes: de 05:00 a 23:30 horas

Sábado: de 06:00 a 23:30 horas

Domingo: de 07:00 a 23:30 horas

Por su parte, los descensos del tren se harán en Calzada de Tlalpan (frente a la estación Ciudad Jardín) y los ascensos en Las Torres, así como en el andén E de la Terminal Tasqueña.

Tren Ligero “El Ajolote” (Especial)

Las obras de movilidad rumbo al Mundial 2026 en la Ciudad de México fueron financiadas mediante modificaciones al Fondo Mixto de Promoción Turística (Fomix), que permitieron destinar el impuesto al hospedaje a proyectos de infraestructura pública, en lugar de promoción turística.

Entre las iniciativas cubiertas con recursos del Fomix destacan:

Adquisición del sistema ferroviario de regulación y control del Tren Ligero

Compra de 17 nuevas unidades

Construcción de la Línea 14 del Trolebús Universidad-Huipulco

Modernización de estaciones del Tren Ligero.

Además, los recursos también fueron utilizados en programas urbanos como Ciudad Iluminada, Camina Libre y Camina Segura, así como en obras complementarias relacionadas con la operación de la Línea 14 del trolebús.