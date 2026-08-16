El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) reiteró que mantiene un diálogo con ambulantes por los espacios de venta en la zona de la Alameda Central tras las protestas registradas el domingo 16 de agosto.

Mediante un comunicado, la Secretaría de Gobernación CDMX afirmó que se les ha ofrecido 7 y 5 espacios a comerciantes mazahuas y de la Organización Margarita García, mismos que han rechazado reiteradamente.

Según indicaron, esto se debe a que ambos grupos exigen 30 espacios para cada una, lo que ha dado paso al bloqueo del Eje Central Lázaro Cárdenas y la Avenida Juárez.

CDMX reitera prioridad a la movilidad ciudadana en busca de acuerdos con ambulantes por espacios en la Alameda Central

Ante las protestas de grupos de comerciantes en la Alameda Central de la CDMX, autoridades han señalado su disposición al diálogo para alcanzar un acuerdo que permita la venta de sus productos.

No obstante, la Secretaría de Gobernación reiteró que se busca implementar un esquema de distribución equitativa para evitar la saturación de este emblemático punto recreativo para miles de capitalinos.

Esto debido a que anteriormente se registraba la presencia de casi dos centenares de vendedores simultáneos, lo que congestionaba la Alameda Central.

CDMX reitera diálogo con ambulantes por espacios en la Alameda Central (Moisés Pablo Nava)

Las autoridades reiteraron que actualmente, se ha establecido un límite estricto de 70 lugares para asegurar que el comercio informal no desborde la capacidad física del sitio.

Adicional, esto se realiza por motivos de seguridad, pues la liberación de espacio permite un flujo peatonal adecuado para los miles de visitantes que acuden diariamente a la Alameda Central.

La Secretaría de Gobernación ha enfatizado que su política no consiste en la prohibición de la actividad mercantil, sino en priorizar el orden público, la seguridad y la movilidad ciudadana.

Por ello, han exhortado nuevamente a los manifestantes a liberar los bloqueos para evitar mayores afectaciones a la población.

Esto emitiendo un recordatorio que la infraestructura de la Alameda Central no cuenta con la capacidad para albergar el volumen de puestos que solicitan las agrupaciones de comerciantes.