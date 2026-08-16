Comerciantes ambulantes de la comunidad mazahua, bloquean este domingo 16 de agosto de 2026 el Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura de Avenida Juárez, en la Ciudad de México (CDMX), para exigir más espacios para vender sus productos en la Alameda Central.

El bloqueo se registra sobre el paso peatonal ubicado en Eje Central Lázaro Cárdenas y Avenida Juárez, lo que afecta la circulación de vehículos y el transporte público en esta zona del Centro Histórico.

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, en la movilización participan integrantes de la comunidad mazahua y de la Organización Margarita García.

La dependencia señaló que ambas organizaciones han sido atendidas en diversas ocasiones; sin embargo, al no alcanzar un acuerdo sobre los espacios para la venta de sus productos, los comerciantes volvieron a manifestarse en las calles del Centro Histórico.

¿Qué exigen los ambulantes que bloquean Eje Central?

De acuerdo con los primeros reportes sobre la movilización, los comerciantes ambulantes de la comunidad mazahua exigen más espacios en la Alameda Central para poder instalarse y vender sus productos en la vía pública.

El bloqueo también afecta el paso del trolebús por Eje Central, por lo que el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) recomendó a los automovilistas utilizar alternativas viales:

Artículo 123

Isabel la Católica

El C5 informó además que para este domingo 16 de agosto están previstas 17 movilizaciones en distintos puntos de la Ciudad de México.

¿Qué dice el Gobierno de la CDMX sobre el bloqueo en Eje Central?

La Secretaría de Gobierno de la CDMX informó que ha ofrecido de manera reiterada siete y cinco espacios, respectivamente, a las organizaciones que participan en la protesta para la venta de sus productos en la Alameda Central.

Sin embargo, de acuerdo con la dependencia, ambas organizaciones rechazaron la propuesta debido a que solicitan 30 espacios cada una.

El Gobierno capitalino explicó que su propuesta busca garantizar que más organizaciones puedan acceder de manera ordenada a la Alameda Central.

La Secretaría de Gobierno agregó que anteriormente se habían concentrado más de 190 comerciantes en la Alameda Central , mientras que el sábado 15 de agosto se permitió la instalación de 70 vendedores, con el objetivo de evitar que el comercio se desbordara en este espacio.

La dependencia señaló que la Alameda Central no tiene capacidad para concentrar a una cantidad tan elevada de comerciantes.