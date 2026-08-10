El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum decretó de manera oficial al segundo domingo de agosto como el Día Nacional de Reforestación tras confirmarse su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Con ello, el segundo domingo de agosto de cada año se impulsarán jornadas de reforestación a nivel nacional, en las que se espera contar con el apoyo del sector público y privado.

Declaran el Día Nacional de Reforestación el segundo domingo de agosto desde el DOF

El DOF hizo oficial la publicación mediante la cual se decreta al segundo domingo del mes de agosto como el Día Nacional de Reforestación en México.

De acuerdo con la presidenta Sheinbaum, la intención de esta medida es reforestar los 32 estados del país, principalmente zonas vitales para los ecosistemas mexicanos como desiertos y selvas.

Así, cada entidad federativa deberá planificar una serie de acciones a realizarse casa segundo domingo del mes de agosto para reforestar y recuperar así zonas verdes.

Desde Santiago Xalitzintla, en el estado de Puebla, Sheinbaum invitó a que todos los mexicanos se sumen a las jornadas de reforestación.

“Invitamos a todas y a todos los mexicanos a sumarse a esta gran Jornada de Reforestación. Y que el segundo domingo de agosto lo decretemos como la Jornada Nacional de Reforestación todos los años, para que reforestemos desde el norte hasta el sur, desde el este hasta el oeste, desde los desiertos hasta la selva”. Claudia Sheinbaum

La Jornada de Reforestación 2026 busca alcanzar una meta de 6.6 millones de árboles y plantas, en una extensión de aproximadamente 32 mil hectáreas de extensión en todo el país.

Con este objetivo, el Día Nacional de Reforestación tendrá la tarea de aumentar estas cifras año con año, con la participación de miles de personas.