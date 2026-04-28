El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) dio a conocer que la fecha límite para exentar el pago de la tenencia al 100% se ampliará hasta por un mes.

"Se extiende el beneficio sobre la tenencia vehicular a junio (...) vamos a continuar con el 100% de descuento en el subsidio de tenencia para vehículos" Juan Pablo de Botton. Secretario de Finanzas de la CDMX

Así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Finanzas capitalino, Juan Pablo de Botton, quien declaró en conferencia de prensa que el beneficio estará vigente hasta el 30 de junio.

De la misma forma, el funcionario resaltó que hasta el momento, el descuento del 100% en el pago de la tenencia ha tenido grandes resultados que se ven reflejados en una amplia recaudación.

Amplían fecha límite para exentar la tenencia en CDMX

El 1 de enero de 2026, el gobierno de la CDMX puso en marcha un programa especial por medio del cual los automovilistas podían acceder a un subsidio del 100% en el pago de la tenencia.

Originalmente, las autoridades determinaron que el descuento total en el pago del impuesto, estaría disponible hasta el 31 de marzo, pero se anunció la ampliación de la fecha límite.

En conferencia de prensa ofrecida el 28 de abril, Juan Pablo de Botton, secretario de Finanzas de la CDMX, informó que los interesados podrán acceder al beneficio hasta el 30 de junio.

Al ofrecer detalles de la medida, explicó que dado el éxito que ha tenido, se continuará con el “100% de descuento en el subsidio de tenencia para vehículos que no excedan el valor de los 638 mil pesos”.

Es decir que los automovilistas que cumplan a cabalidad con el pago de su refrendo, podrán exentar en su totalidad el pago de la tenencia hasta la nueva fecha límite que es el 30 de junio.

Revelan grandes resultados del programa para exentar la tenencia

Tras anunciar la extensión de la fecha límite para exentar el pago de la tenencia, el gobierno de la CDMX resaltó que la medida ha tenido grandes resultados hasta el momento.

Sobre ello, Juan Pablo de Botton dijo que han recibido el beneficio un total de un millón 226 mil vehículos, gracias a los cuales refirió, se ha logrado recaudar 3 mil 577 millones de pesos.

Gracias a lo anterior, destacó, se ha conseguido incrementar el número de altas vehiculares en un 15%, lo que dijo, es un primer gran resultado que puede seguir extendiéndose.