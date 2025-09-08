Un momento emotivo se vivió durante el concierto en el Zócalo de CDMX del puertorriqueño René Pérez Joglar mejor conocido como Residente de 47 años de edad.

Luego de que la veracruzana Silvana Estrada de 28 años de edad, se subiera a cantar Latinoamérica con Residente dando una colaboración que no sabías que necesitabas.

Sin duda el concierto del rapero Residente en el Zócalo de la CDMX fue todo un éxito, siendo un gran momento que acaparó los aplausos de la audiencia con Silvana Estrada cantando Latinoamérica. Este es el video de la colaboración que no sabías que necesitabas:

#ResidenteEnElZocalo



El mejor momento de la noche cuando Residente invito al escenario a la cantautora mexicana Silvana Estrada para interpretar Latinoamerica, la mejor canción del rapero boricua.



Vibró el Zócalo. pic.twitter.com/OAEJMxTB4q — 𝗗𝗘𝗥𝗘𝗦𝗜𝗠𝗜𝗢 (@deresimio) September 7, 2025

La colaboración llevó a que la cantante mexicana Silvana Estrada compartiera con orgullo su agradecimiento a Residente.

“Por siempre voy a estar agradecida con René por invitarme y con su banda espectacular por ser tan increíbles, toda una locura ver a cada uno de sus músicos”. Silvana Estrada

Pues Silvana Estrada reconoció que Residente es “ uno de mis héroes de la vida” , así como expresó que la canción Latinoamérica la conmueve “hasta las lágrimas desde que soy literalmente una niña”.

A lo que Silvana Estrada habló de la importancia de cantar Latinoamérica junto a Residente, pues la canción “ me llena de orgullo y a la vez me duele”.

Así como esta canción de Residente, también a Silvana Estrada la hizo sentir la lucha actual y la solidaridad de la gente ante los problemas que se viven en Palestina y que desde el escenario del Zócalo de la CDMX se hizo ver.

“Los versos están llenos de belleza, crudeza y verdad, me llenan de orgullo y a la vez me duele nuestro continente tan saqueado y manoseado, la violencia que toma y nada devuelve. Fue hermoso encontrarnos en una sola lucha, cantando bajo la luna llena en una sola voz, mirando de frente a 180 mil personas en el Zócalo reventado de energía, de solidaridad con Palestina y sobre todo de gozo, de muchísimo gozo. Un ritual masivo en medio de la noche, pura magia. Es lo que tiene el show de Residente, energía a mares, emoción a mares”. Silvana Estrada

Fans piden canción de Silvana Estrada con Residente tras su colaboración en el Zócalo CDMX

Tras ver en el Zócalo de la CDMX a Silvana Estrada cantando Latinoamérica con Residente, para los fans ya es la colaboración que no sabían que necesitaban.

Colaboración de Silvana Estrada y Residente que fue aplaudida por los fans con “me pongo de pie ante tu interpretación”, “me puso la piel chinita esta presentación”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer.

Asimismo, luego de la emoción que fue ver a Silvana Estrada cantando Latinoamérica con Residente en el Zócalo de la CDMX, los seguidores no han dejado de preguntar si habrá más canciones juntos.

Asegurando que “el mundo necesita más canciones de Silvana Estrada y Residente juntos” , por lo que esperan saber pronto de nueva música en colaboración, tras la espectacular interpretación de Latinoamérica en concierto desde el Zócalo de la CDMX.