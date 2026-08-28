La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó este viernes 28 de agosto de 2026 en CDMX, la Alerta Amarilla en 13 alcaldías y la Alerta Naranja en las otras 3.

Debido a que esta tarde y noche ha habido intensas lluvias y posible caída de granizo, no se descarta actividad eléctrica.

Activan Alerta Naranja en 3 alcaldías de la CDMX

Luego de que las lluvias fueran más intensas de lo esperado, la SGIRPC activó la Alerta Naranja en 3 alcaldías de la CDMX:

Coyoacán

Iztapalapa

Xochimilco

Alerta Naranja en CDMX (@SGIRPC_CDMX)

En estas 3 demarcaciones, además de lluvia 30 a 49 milímetros, también se generan grandes encharcamientos, así como inundaciones en algunas zonas.

Sin olvidar corrientes de agua en calles y avenidas, sobre todo en aquellas que tengan grandes elevaciones en cerros o lomas.

Activan Alerta Amarilla hoy 28 de agosto en CDMX

La Alerta Amarilla en CDMX se mantendrá activa hasta las 23 horas. De acuerdo con el reporte emitido por la SGIRPC, habrán precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros.

Los peligros asociados a este pronóstico son:

Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos o inundaciones así como corrientes de agua sobre calles y avenidas, complicando la circulación de automovilistas e incluso obstaculizando el paso de peatones

Caída de ramas, árboles y lonas

Ante estas situaciones, con la finalidad de prevenir riesgos, se recomienda:

Retirar basura cercana a coladeras interiores y exteriores del hogar

Cerrar puertas y ventanas

No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua

Usar impermeable y/o llevar paraguas en caso de salir

Mantenerse en casa si no es necesario salir

¿Cuándo acaba la temporada de lluvias en CDMX?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temporada de ciclones tropicales y lluvias que inició durante el mes de mayo, concluirá el 30 de noviembre.

El pronóstico abarca tanto al océano Pacífico como al océano Atlántico; sistemas nubosos continuarán afectando el territorio durante los próximos meses.

Entre julio y agosto se alcanzarán picos de mayor intensidad. Aunque se prevé que las lluvias no sean fuertes, el pronóstico puede cambiar dependiendo del sistema atmosférico.