Onda tropical 29 provocará lluvias fuertes en México hasta el 29 de agosto

De acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la onda tropical 29 provocará lluvias fuertes en México hasta el próximo 29 de agosto.

Esto debido a que la onda tropical 29 interactúa con sistemas de inestabilidad atmosférica, lo que aumenta la posibilidad de lluvias en diversas entidades del país durante su recorrido por territorio nacional.

Lluvia fuerte en la CDMX. (Camila Ayala Benabib/Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib)

Onda tropical 29 dejará lluvias fuertes y granizo en estos estados hasta el 29 de agosto; también habrá altas temperaturas

El SMN ha emitido una alerta por la presencia de la onda tropical 29, pues su interacción con el monzón mexicano y canales de baja presión centro del país incrementará la posibilidad de fuertes lluvias acompañadas con la caída de granizo en el centro y norte del país.

De acuerdo con los pronósticos, los estados más afectados por el paso de la onda tropical 29 serán:

Chihuahua

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Durango

Colima

Guerrero

Guanajuato

Chiapas

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

No obstante, el SMN manifestó que este panorama de lluvias intensas coexistirá con altas temperaturas en el norte del país.

Regiones como Baja California enfrentarán temperaturas que podrían superar los 45 grados Celsius. Mientras tanto, otros estados oscilarán entre los 40 y 45 grados, como:

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

El SMN instó a la población a estar pendiente de las autoridades locales, debido a que la onda tropical 29 podría dejar inundaciones, así como consecuencias en el norte por las altas temperaturas.