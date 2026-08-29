Debido a las severas lluvias de este 28 de agosto, el Metro CDMX informó que solo opera de Pantitlán a Guelatao en la noche de este día viernes.

Metro CDMX señaló que ya trabajan en restablecer el servicio más allá de Pantitlán a Guelatao en la Línea A; por lo pronto, unidades de RTP apoyarán del tramo de Guelatao a Santa Marta.

Afectaciones Línea A por lluvias (Especial)

Línea A del Metro CDMX sufrió inundaciones en las vías

De acuerdo con Adrián Rubalcava, director del Metro CDMX, los problemas en la Línea A se debe a que se registraron inundaciones en las vías en el tramo de Guelatao a Santa Marta.

Es por ello que se tuvo que limitar el servicio de la Línea A del Metro CDMX, mientras se realiza el bombeo de agua, para que los trenes puedan circular de manera segura nuevamente.

No se dio a conocer cuánto tardarán las labores de restablecimiento del servicio completo en la Línea A del Metro CDMX, aunque es posible que tarde incluso un par de horas.

De ahí que se haya solicitado el apoyo de las unidades del RTP para hacer el recorrido de Guelatao a Santa Marta, para que los usuarios puedan llegar a su destino.

Afectaciones Línea A del Metro CDMX (Especial)

Línea A del Metro CDMX no es la única afectada por las lluvias

Si bien la Línea A del Metro CDMX es la más afectada por las lluvias de este viernes 28 de agosto, otras líneas también han tenido que ajustar su actividad por el agua.

El mismo Metro CDMX anunció que las Líneas 1, 2, 4, 5, 8, 9, 12 y B han implementado la marcha de seguridad por la lluvia que se desató durante la tarde y parte de la noche del viernes.

Aunque ninguna de estas ha tenido que suspender su servicio como sí sucede con la línea que transita por la avenida Ignacio Zaragoza.

Por lo que se recomienda tomar sus precauciones al momento de usar el Metro CDMX durante la noche del 28 de agosto.