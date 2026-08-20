La fuerte lluvia que azotó este miércoles 19 de agosto de 2026 a la Ciudad de México (CDMX) provocó encharcamientos y caos vial en la Calzada Vallejo, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc.

El punto más afectado fue el desnivel ubicado al cruce de la avenida Calzada Vallejo con Circuito Interior, en donde el agua alcanzó varios centímetros de altura.

Lluvia en CDMX provoca encharcamientos y caos vial en Calzada Vallejo (Captura)

Lluvia en CDMX dejan encharcamientos en Calzada Vallejo; despliegan brigada de SEGIAGUA

La tarde noche del miércoles 19 de agosto, las intensas lluvias no dieron tregua en la CDMX, provocando severos encharcamientos que afectaron la Calzada Vallejo.

En la zona se originó un importante caos vial, debido a que los automovilistas tuvieron que sortear el nivel del agua para poder cruzar esta vialidad ante el riesgo de quedar varados.

Incluso la gran mayoría tuvo que avanzar preferentemente por el carril del Metrobús, pues los tres carriles habilitados para el tránsito vehicular presentaban una gran acumulación de agua que dificultaban el paso.

Lluvia en CDMX provoca encharcamientos y caos vial en Calzada Vallejo (@SEGIAGUA / X)

Por tal motivo, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) de la CDMX desplegó una brigada sobre la Calzada Vallejo con la intención de realizar trabajos para liberar la vía.

Así, trabajadores acompañados por un camión vactor realizaron maniobras para desazolvar las coladeras taponeadas de la zona y poder disminuir los encharcamientos que se generaron tras las lluvias.

Autoridades de la CDMX manifestaron que las lluvias podrían continuar durante el jueves 20 de agosto, por lo que instaron a los automovilistas a extremar precauciones.