En la Ciudad de México (CDMX) aseguraron inmuebles utilizados como bodegas e invernadero de marihuana.

Como resultado de trabajos de investigación e inteligencia para impedir la producción de drogas en la CDMX distintas fuerzas de seguridad lograron incautar invernaderos de marihuana.

Lo que derivó en la detención de 4 personas que formarían parte de una célula delictiva que se dedicaba a la producción de marihuana en la CDMX.

CDMX: aseguran invernaderos con más de mil plantas marihuana

En una acción conjunta entre elementos de distintas fuerzas de seguridad aseguraron invernaderos con más de mil plantas marihuana en la CDMX, en este mega operativo participaron:

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa)

Secretaría de Marina (Semar)

Fiscalía General de la República (FGR)

Guardia Nacional (GN)

Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX

Esto tras ejecutar órdenes de cateo donde fueron detenidos cuatro sujetos y se aseguraron inmuebles utilizados como bodegas e invernadero de marihuana.

En estos invernaderos eran utilizados para la producción, cosecha, distribución, almacenamiento y venta de marihuana de diseño.

Además en ellos se implementaron diferentes técnicas para recopilar información, lo que permitió identificar al líder de la organización y detener a otras 4 personas.

CDMX: aseguran invernaderos de marihuana; hay 4 detenidos de célula criminal

En acciones de este mismo aseguramiento, agentes de seguridad identificaron varios inmuebles donde se resguardaban integrantes de la célula criminal, lo que les permitió recabar las pruebas suficientes y en consecuencia obtener las órdenes de cateo.

Por lo que en un despliegue operativo y coordinado, de manera simultánea se intervinieron los inmuebles ubicados en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztacalco.

Donde se halló al líder de la célula criminal, así como a los otros detenidos.

Además se les aseguraron dosis de droga, cartuchos útiles y un vehículo. Incluso en inmueble ubicado en la alcaldía Iztacalco, se aseguraron dos bolsas con marihuana, una bolsa con polvo color amarillo, una báscula digital, un invernadero con 1,153 plantas de marihuana.

En tanto, en uno de los predios intervenido en la alcaldía Benito Juárez se aseguraron 139 paquetes y un costal con 35 kilos de marihuana.











