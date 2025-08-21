Hoy jueves 21 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un clima de lluvias en la Ciudad de México (CDMX); aquí te decimos a qué hora va a llover hoy en la capital del país.

Tanto en su sitio oficial en Internet como en redes sociales, el SMN, perteneciente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que hoy jueves, la CDMX espera lluvias que podrían ir acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

En este sentido, las autoridades en materia ambiental hicieron un llamado para seguir las recomendaciones de Protección Civil, ya que la lluvia podría originar un incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

Lluvias CDMX (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

¿A qué hora va a llover hoy 21 de agosto en CDMX?

Hoy 21 de agosto, el SMN informó que desde las 6:00 y hasta las 9:00 de la mañana se pronostican lluvias fuertes con descargas eléctricas en la alcaldía Cuajimalpa, así como en los municipios Ixtapan de la Sal, Lerma y Toluca, en el Estado de México.

En el mismo horario, el Servicio Meteorológico Nacional indicó que se esperan chubascos y descargas eléctricas en las siguientes alcaldías de la CDMX:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Mientras que por la tarde, el SMN señaló que en la CDMX se espera un ambiente templado a cálido, con probabilidad de chubascos y lluvias fuertes, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Lluvia en CDMX: Activan alerta roja en alcaldía Tlalpan

Debido a la lluvia con la que amaneció la CDMX, la alcaldía Tlalpan activó una alerta roja ante la persistencia de precipitaciones durante la noche y la madrugada de hoy jueves 21 de agosto.

El Gobierno local explicó que derivado de este pronostico se podrían generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como posibles deslaves de laderas, y caídas de ramas, árboles y lonas.

Dado lo anterior, la alcaldía Tlalpan hizo un llamado quienes viven en zonas de riesgo o inundaciones para guardar documentos importantes en bolsas de plástico, desconectar aparatos eléctricos y seguir las indicaciones de protección civil.

También se instó a la ciudadanía a evitar cruzar puentes cuando el nivel de los ríos o arroyos sea alto o caudaloso.

Lluvias en CDMX; hoy 21 de agosto, se podría esperar una tormenta

En el marco del clima de lluvias en la CDMX, el sitio Meteored señaló que entre las 14:00 y las 17:00 horas de hoy jueves 21 de agosto, la capital del país de podría ver afectada por una tormenta.

Asimismo, el sitio que presume más de 20 años de experiencia en meteorología, clima y previsión, informó que entre las 17:00 y las 23:00 horas se pronostica un clima de lluvia débil en la CDMX.

Apenas el 11 de agosto, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, informó el clima de lluvia en la CDMX no mejorará en agosto y septiembre, pues aún se esperan precipitaciones fuertes.

“Vamos a la mitad de la temporada y viene lo más fuerte que generalmente es agosto y septiembre, y creo que es peor septiembre que agosto”. Clara Brugada

Además, recordó que la Alerta Púrpura que se activó el domingo 10 de agosto, debido a la tormenta o lluvia de 85 mm en la CDMX, es el máximo aviso de precaución con el que cuentan las autoridades capitalinas.