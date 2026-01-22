Elementos de seguridad detuvieron a un nuevo sospechoso en el feminicidio de la enfermera Norma Patricia, crimen ocurrido durante 2024 en calles de la Ciudad de México (CDMX).

La información señala que el sospechoso fue detenido en Tlalpan mientras cometía un robo a una gasolinera. La base de datos lo señaló como involucrado en el crimen contra Norma Patricia.

Norma Patricia Ayala, víctima de feminicidio en Iztapalapa (especial)

Detienen a otro presunto implicado en el feminicidio de Norma Patricia, ocurrido en 2024

Luis Alfonso, presunto autor material del feminicidio de Norma Patricia, fue detenido durante un robo en Tlalpan e inmediatamente se le vinculó con el crimen ocurrido en 2024.

De acuerdo con la información, Luis Alfonso habría sido contratado por el cirujano José Humberto, presunto autor intelectual del feminicidio, para dispararle a Norma Patricia.

En junio de 2024, Norma Patricia recibió dos impactos de bala luego de haber denunciado al cirujano José Humberto por haberle realizado una mala liposucción, además de acoso sexual.

Los reportes acotan que las denuncias que realizó Norma Patricia, de 30 años de edad, habrían sido el móvil que llevó al cirujano a planear el feminicidio de la enfermera en CDMX.

Cabe mencionar que Luis Alfonso es el cuarto detenido en el caso de feminicidio de Norma Patricia; entre ellos se encuentra José Humberto, que fue detenido en Colombia y aún no es extraditado.