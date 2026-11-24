Por el caso Joselyn Rocha, Israel N fue vinculado a proceso por homicidio doloso tras atropellar a la joven en Santa Fe, Cuajimalpa, Ciudad de México (CDMX), el pasado 13 de noviembre.

Familiares de Joselyn Rocha resaltaron la vinculación a proceso de Israel N, este lunes 23 de noviembre, sin embargo, también exigen que se lleve conforme a derecho para evitar que el conductor quede libre.

Israel N fue detenido el 21 de noviembre de 2026 y llevaría dos procesos simultáneos, el de homicidio doloso con dolo eventual, así como delitos contra la salud, ya que se encontraba en posesión de sustancias ilícitas.

Joselyn Rocha: familia pide justicia por la joven embarazada (Redes sociales)

Caso Joselyn Rocha: Israel N es vinculado a proceso por homicidio doloso tras atropellar a joven embarazada

Tras tres horas en audiencia inicial, Israel N fue vinculado a proceso por el delito de homicidio doloso, por lo que se quedará en prisión preventiva oficiosa, mientras se lleva a cabo la investigación intermedia.

Aunque se desconoce el plazo para la investigación intermedia, en la audiencia inicial la Fiscalía General de Justicia de la CDMX presentó los suficientes datos de prueba para vincular a proceso a Israel N, con el seguimiento de las cámaras del C5.

Por ello, la Fiscalía de CDMX presenta la hipótesis de dolo eventual, ya que el conductor de una unidad de transporte público no extremó las precauciones pertinentes y atropelló a Joselyn Rocha de seis meses de embarazo.

La Fiscalía de CDMX todavía no se pronuncia sobre la vinculación a proceso de Israel N, sin embargo, fue el esposo de Joselyn Rocha quien dio a conocer que la audiencia ya tuvo lugar en los juzgados de la colonia Doctores.

Esposo de Joselyn Rocha acusa falta de remordimiento en Israel; exige justicia

El Esposo de Joselyn Rocha, Juan Ignacio Galeana, resaltó la detención de Israel N gracias a la presión mediática, que también evitó el carpetazo, esto tras la audiencia de vinculación a proceso, en la que estuvo presente.

Sin embargo, Juan Ignacio Galeana también señaló su indignación debido a la falta de remordimiento que presentó Israel por haber atropellado a Joselyn Rocha, ya que señaló, se veía muy tranquilo.

La hermana de Joselyn Rocha, quien viralizó la muerte de la joven embarazada en Santa Fe, también agradeció por exigir justicia y señaló, que espera derive con la sentencia correspondiente para Israel N.