La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) dio a conocer la detención de Israel N, el conductor que habría atropellado a Joselyn Rocha en Santa Fe el pasado 13 de noviembre.

De acuerdo con el comunicado de la dependencia, se ejecutó la orden de aprehensión por parte de agentes de la Policía de Investigación, tras la detención previa de elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Israel N está acusado de homicidio doloso de Joselyn Rocha, con base en las investigaciones de la Fiscalía de CDMX, las entrevistas a vecinos de la Torre Huawei así como el análisis de las cámaras de vigilancia del C5.

Fiscalía de CDMX detiene a conductor que habría atropellado a Joselyn Rocha en Santa Fe

En la alcaldía Miguel Hidalgo, la Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC detuvo a Israel N, conductor de una unidad de transporte público que habría atropellado a Joselyn Rocha en Santa Fe, Cuajimalpa.

Caso Joselyn: Fiscalía de CDMX detiene a conductor que se dio a la fuga (SSC)

Mediante comunicado conjunto, se dio a conocer que la Fiscalía y la SSC realizaron entrevistas a los vecinos de Santa Fe y analizaron las imágenes del C5, lo que permitió identificar la unidad que atropelló a Joselyn Rocha, así como la ruta por la que huyó.

Las autoridades de CDMX implementaron un dispositivo de búsqueda que derivó en su ubicación en las calles de la colonia San Diego Ocoyoacac en Miguel Hidalgo, sin mencionar si este sábado 21 de noviembre se llevó a cabo la detención.

La Fiscalía de CDMX también determinó que, tras realizar un dictamen en materia de tránsito terrestre, Israel N no extremó las precauciones ni advirtió la presencia de Joselyn Rocha, quien cruzaba en una zona peatonal.

Israel N fue detenido por infracción de tránsito: encontraron narcóticos tras revisión a su vehículo

La SSC realizó la detención inicial por una infracción, pero tras una revisión preventiva, se encontraron narcóticos en su vehículo, por lo que tanto la unidad como Israel N fueron puestos a disposición de las autoridades.

Caso Joselyn: Fiscalía de CDMX detiene a conductor que se dio a la fuga (SSC)

Derivado de los delitos contra la salud, el juez de control le impuso prisión preventiva, aunque también se ejecutó la orden de aprehensión por homicidio doloso con dolo eventual este sábado 21 de noviembre.

La detención fue destacada por Pablo Vázquez Camacho, quien agradeció a los ciudadanos por su apoyo para ubicar y detener a Israel N.