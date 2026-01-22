A casi 200 días de la desaparición de Ana Amelí García, los padres de la joven enviarán un escrito a Presidencia para solicitar su apoyo para localizar a la joven.

Fue el 13 de julio de 2025 que Ana Amelí García Gámez desapareció en el Ajusco, Ciudad de México; sin embargo, las autoridades no han dado avances en la investigación pese a llamados internacionales.

Padres de Ana Amelí enviarán un escrito a Claudia Sheinbaum para apoyar en búsqueda de la joven

Vanessa Gámez, madre de Ana Amelí García, dio a conocer que enviarán un escrito a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para solicitar apoyo tecnológico en la búsqueda.

Acorde con lo dicho por la madre de Ana Amelí García con Pamela Cerdeira, se trabaja en el escrito directo en el que solicitarán ayuda de Claudia Sheinbaum con instrumentos de tecnología de punta.

Madre de Ana Amelí García Gámez enviará escrito a Claudia Sheinbaum para solicitar tecnología (Especial)

Esto en temas avanzados para localizar una huella digital o de telefonía, ya que en México habría tecnología que ayudaría a localizar a los cientos de desaparecidos.

Asimismo, padres de Ana Amelí apuntarán las medidas que han emitido organismos internacionales como la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH).

Caso Ana Amelí García: Fiscalía está descartando líneas de investigación, confirman sus padres

Asimismo, la mamá de Ana Amelí García confirmó que hoy miércoles 21 de enero se reunió con la Fiscalía General de Justicia de CDMX para saber los avances del caso.

Acorde con Vanessa Gámez, la Fiscalía de CDMX está descartando líneas de investigación que no deriven en su paradero, aunque se estaría avanzando lentamente en la búsqueda de Ana Amelí.

Sin embargo, los padres de Ana Amelí García confirmaron que no la Fiscalía de CDMX no tiene una línea clara o una pista sobre el paradero de la joven desaparecida hace 194 días.