Vanessa Gámez, madre de Ana Amelí reclama al gobierno y autoridades no usar inteligencia artificial (IA) ni otros recursos en la búsqueda de la estudiante desaparecida en el Ajusco.

Fue el 13 de julio de este 2025 que Ana Amelí de 19 años de edad fue vista por última en el Ajusco, en Ciudad de México (CDMX), zona en la que se han reportado otros casos de desaparecidos no localizados.

Madre de Ana Amelí reclama que gobierno no usa IA en la búsqueda de desaparecidos

En entrevista con Pamela Cerdeira, Vanessa Gámez, madre de Ana Amelí, hizo un reclamo contra el gobierno, quienes utilizan la IA y sistemas de inteligencia para espiar empresas y empresarios.

Sin embargo, el gobierno no usa la IA para la búsqueda de desaparecidos, como Ana Amelí García, ya que Vanessa Gámez asegura que en México existen las herramientas para ello.

Ana Ameli García, joven estudiante desaparecida en Tlalpan (Cortesía )

La madre de Ana Amelí aseguró que hay una crisis de desaparecidos que los elementos de las fiscalías especializadas no dan abasto además de no enfocar los recursos en donde se debe.

Aunque también reclama a su vez que el gobierno no permite la ayuda de otros países con recursos.

Autoridades no tienen línea de investigación para localizar a Ana Amelí, confirma su mamá

El 13 de diciembre se cumplen 5 meses de la desaparición de Ana Amelí; sin embargo, su madre señala que la Fiscalía General de Justicia de CDMX no tiene línea de investigación.

Acorde con lo narrado con Pamela Cerdeira, las autoridades capitalinas no han seguido ninguna línea de investigación, ya que descartaron que “se haya ido con el novio” o escapara de casa.

Asimismo, la madre de Ana Amelí acusa que las autoridades fueron negligentes, ya que la noche en que desapareció cerraron el paso al Pico del Águila en el Ajusco, instando a su familia regresar al día siguiente.

Aunado a esto, a tres meses de la desaparición de Ana Amelí, las autoridades confirmaron la posibilidad de que la joven hubiera sido víctima del crimen organizado, aunque no había antecedentes.