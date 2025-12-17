Los padres de Ana Amelí respondieron a las medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y señalaron que esperan sanciones para México por omisión.

El 13 de julio fue vista por última vez Ana Amelí García en la zona del Ajusco, Ciudad de México (CDMX); sin embargo, sus padres denuncian que las autoridades capitalinas no tienen línea de investigación.

Padres de Ana Amelí esperan sanciones para México tras medidas cautelares de la CIDH

Fue con Pamela Cerdeira que los padres de Ana Amelí señalaron que esperan que las medidas cautelares de la CIDH contra México deriven en sanciones por omitir crímenes de lesa humanidad.

Señalaron que si bien la recomendación presentada ante la CIDH fue para hacer un llamado porque las desapariciones como la de Ana Amelí atentan contra la vida, también debe llegar a cortes penales.

Ana Ameli García, joven estudiante desaparecida en Tlalpan (Cortesía )

Los padres de Ana Amelí señalan medidas de parte de la Corte Penal Internacional para enjuiciar Estados ante crímenes graves como lo sería la desaparición forzada que afirmaron, existe en México.

En este sentido, el papá de Ana Amelí explicó que la desaparición forzada aplica por omisión de México en su responsabilidad, por lo que se sumarán otras familias como la de Kimberly Moya.

Por lo que si el Estado no realiza dichas desapariciones, no da seguimiento a los casos de desaparecidos en México que al día de hoy martes 16 de diciembre suman 133 mil 609 casos .

CIDH ordena medidas cautelares a México por omisión en investigación de Ana Amelí

El 15 de diciembre, tal como mencionaron los padres de Ana Amelí en MVS Noticias, la CIDH emitió medidas cautelares a favor de la joven y su desaparición por lo que instó a México a redoblar esfuerzos en su búsqueda.

Además, se deben actualizar las acciones para investigar los hechos que dieron lugar en la desaparición de Ana Amelí para evitar que se repitan, así como informar sobre los avances del plan de búsqueda.

Como estipula la CIDH, si bien México presentó las acciones de búsqueda de Ana Amelí que se llevan con perspectiva de género así como diversas líneas de investigación, ya pasaron 5 meses de su desaparición.

Además, la CIDH señaló que México no está cumplimentando las recomendaciones emitidas por el Comité de Desaparición Forzada de la ONU, pese a las denuncias presentadas de parte de familiares.