La Secretaría de Cultura anunció una inversión superior a los 12.3 millones de pesos destinada a la preservación y mejora de la Biblioteca Vasconcelos.

Con motivo de sus 20 años, la Biblioteca Vasconcelos recibió una inversión pública para mantenimiento preventivo y correctivo, conservación integral del inmueble, servicios bibliotecarios y programación cultural.

Celebran 20 años de la Biblioteca Vasconcelos con una inversión de 12 millones

Para celebrar sus 20 años, la Secretaría de Cultura destinó más de 12.3 millones de pesos para la Biblioteca Vasconcelos, el monto reúne recursos ejercidos en 2025 y asignados para 2026.

A 20 años de su apertura, la Biblioteca Vasconcelos sigue siendo uno de los grandes espacios públicos de lectura, conocimiento y encuentro cultural de México.



Por eso, desde @cultura_mx estamos realizando trabajos de mantenimiento preventivo, correctivo y conservación general,… pic.twitter.com/5dnqMOiMjj — Claudia Curiel de Icaza (@ccurieldeicaza) May 16, 2026

Los recursos de la Secretaría de Cultura se designaron al mantenimiento preventivo y correctivo, así como a la conservación integral de la Biblioteca Vasconcelos, para preservar sus espacios arquitectónicos, culturales y de servicio para las y los visitantes.

Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura del Gobierno de México, resaltó que la Biblioteca Vasconcelos es uno de los espacios públicos de lectura, conocimiento y encuentro cultural más relevantes del país.

“En 2025 recibió a más de un millón 400 mil visitantes, lo que confirma su papel como una biblioteca viva, abierta y cercana. A 20 años de su apertura, estas acciones de mantenimiento y conservación permiten asegurar que siga siendo un espacio de convivencia y acceso al conocimiento para todas las personas” Claudia Curiel de Icaza

Más allá de las obras, Claudia Curiel de Icaza resaltó que esta inversión implica mejoras y atención en otros aspectos como:

Fortalecer los contenidos dirigidos a infancias y juventudes

Renovar los servicios bibliotecarios

Impulsar un circuito de programación cultural en el auditorio, en coordinación con la Dirección General de Circuitos y Festivales

Con esta inversión, la Secretaría de Cultura pretende garantizar la seguridad y operatividad de uno de los recintos de lectura y convivencia más emblemáticos de la Ciudad de México.

Así fueron designados la inversión de la Secretaría de Cultura en la Biblioteca Vasconcelos

Durante el 2025 se destinaron 3 millones de pesos a la Biblioteca Vasconcelos, los cuales fueron destinados al:

Mantenimiento de domos de cristal

Impermeabilización de azoteas

Conservación de uniones estructurales

En 2026 se asignaron 9.3 millones de pesos adicionales para remozamiento de espacios y mantenimiento de instalaciones eléctricas y sistemas de audio.

Además, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (CENCROPAM), realiza la limpieza controlada y acciones de conservación de Mátrix Móvil, obra de Gabriel Orozco.

Estos trabajos incluyen la revisión de la pieza y de su sistema de sujeción.

La Biblioteca Vasconcelos abrió sus puertas en 2006 y se encuentra ubicada en la colonia Buenavista, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.