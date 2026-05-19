Según estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la Ciudad de México (CDMX) concentró casi la mitad de visitantes del país en el Día Internacional de los Museos.

Pues tan sólo en la CDMX durante 2025, se registró una afluencia concentrada de 25.8 millones de personas en 166 museos de la capital del país.

Cifra seguida de la registradas en Nuevo León con 4.7 millones en 47 museos y en Guanajuato 2.4 millones en 60 recintos culturales.

CDMX concentró casi la mitad de visitantes del país en el Día Internacional de los Museos (INEGI )

Museos de la CDMX los más visitados

Los museos de la CDMX se convirtieron en los más visitados durante 2025 en 166 recintos culturales ubicados en la capital.

Con una afluencia concentrada de 25.8 millones de personas lo que representa el 49.43 por ciento de los visitantes a museos en la CDMX.

De esta cifra 22.8 millones de visitantes a museos de la CDMX fueron a exposiciones, mientras que 2.9 millones acudieron a los recintos culturales a eventos puntuales.

Palacio de Bellas Artes (Unsplash)

Visita a museos creció con más de 50 millones en México

En las cifras positivas a la cultura de los museos, las visitas a los recintos en 2025 crecieron con más de 50 millones en México.

Por lo que a lo largo del 2025, los museos de México recibieron cerca de 52.2 millones de visitantes, lo que representa un crecimiento de 1.36% respecto de 2024, precisó el INEGI.

Asimismo, la actividades más requeridas en los museos fueron las visita guiadas con un 89.5 por ciento, seguida de actividades artísticas y culturales con un 49.4 por ciento.