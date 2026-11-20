El alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos Rea, presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una propuesta presupuestal de 2 mil 727 millones de pesos para 2027, con el objetivo de fortalecer la seguridad, movilidad, obra pública y programas sociales de la demarcación.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el funcionario expuso los resultados de su segundo año de gobierno y detalló las necesidades financieras de la alcaldía para continuar con proyectos de infraestructura y atención ciudadana.

Carlos Orvañanos destaca resultados en seguridad y servicios públicos de Cuajimalpa

Al explicar el ejercicio presupuestal de 2026, Orvañanos señaló que, de los 2 mil 396 millones de pesos del presupuesto modificado para este año, ya se encuentran comprometidos 2 mil 202 millones. Añadió que los recursos destinados a obras públicas, principalmente en los pueblos originarios de San Pablo Chimalpa, San Lorenzo Acopilco y San Pedro Cuajimalpa, se ejercerán antes de concluir el año.

En materia de seguridad, reportó una reducción del 11 por ciento en delitos de alto impacto, del 40 por ciento en homicidios dolosos y del 38 por ciento en robo de vehículos sin violencia. También destacó que la demarcación ocupa el primer lugar en eficiencia policial, de acuerdo con los datos presentados durante la comparecencia.

Entre las acciones implementadas mencionó el funcionamiento del Centro de Operación y Reacción (COR), el convenio de videovigilancia con el C5 capitalino y la incorporación de un destacamento de la Guardia Nacional.

En cuanto a servicios públicos, informó que durante 2026 se renovaron más de 5 mil luminarias con tecnología LED y se recolectaron más de 170 mil toneladas de residuos mediante 67 rutas. También destacó la adquisición de cuatro camiones recolectores en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, así como la rehabilitación de vialidades y espacios deportivos.

En el ámbito social, señaló que el programa Tarjeta Madre Cuajimalpa benefició a más de 5 mil mujeres, con una inversión de 33 millones de pesos. Por su parte, Salud para Mi Familia atendió a 10 mil personas y Alimentemos Cuajimalpa llegará a más de 11 mil beneficiarios. También mencionó los apoyos a emprendedores y las acciones para prevenir la violencia contra las mujeres.

Carlos Orvañanos propone presupuesto de 2 mil 727 mdp para Cuajimalpa en 2027 (Cortesía )

Cuajimalpa plantea proyectos de movilidad en Santa Fe y restauración del Desierto de los Leones

Entre las prioridades para 2027, el alcalde destacó una intervención integral de movilidad en Santa Fe, que se trabaja en coordinación con Banobras y autoridades capitalinas. El proyecto contempla una inversión estimada de casi 800 millones de pesos e incluye un centro de transferencia modal, una nueva estación de RTP y obras en la intersección de Vasco de Quiroga y Juan Salvador Agraz.

Para los estudios y el proyecto ejecutivo de esta intervención se prevén 30 millones de pesos, como parte de los trabajos para desarrollar la propuesta de movilidad en la zona.

Otra de las prioridades planteadas es destinar 100 millones de pesos a la restauración del Desierto de los Leones y su exconvento. A esta propuesta se suman la construcción de un Centro Comunitario de la Familia en San Mateo Tlaltenango, la creación de la Clínica de las Emociones para brindar atención psicológica gratuita y obras de infraestructura hidráulica.

Orvañanos también destacó la coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, para atender emergencias, mejorar los servicios públicos y desarrollar proyectos conjuntos.

Finalmente, el alcalde solicitó el respaldo de los legisladores para atender un déficit estimado de 147 millones de pesos, que atribuyó a los incrementos salariales y a la basificación de 341 trabajadores de la demarcación.