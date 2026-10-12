“Nuestra ciudad… verde será”. Spot publicitario con la voz de Plácido Domingo.

Aprovecho la oportunidad para saludarlos y para felicitarlos por la seguridad que existe en Cuajimalpa de Morelos gracias al profesionalismo de los integrantes de su policía, que, por cierto, ya se debería legislar para evitar que suban videos de los policías de México a las redes sociales, lo cual es más grave que hacer memes.

Pero el motivo principal de la presente carta es que valoren una propuesta sobre forestación que podría extenderse a todas las alcaldías, al Estado de México y a todo el territorio nacional.

Visito ocasionalmente el parque que se encuentra en Bosque de Almendros esquina con la avenida Ahuehuetes sur, por su parecido a un bosque y por la tranquilidad que tanto verde ofrece a los sentidos.

Y este parque podría ser aún más verde si le siembran más árboles, incluyendo pinos y frutales, por eso se llamaría: “Plan de forestación”, y no: “Plan de reforestación”, y más aún considerando que los parques en las ciudades son literalmente “pulmones”, que limpian el aire y mantienen la humedad ambiental.

En Israel utilizan un sistema de riego por goteo con mangueras de aleación de cobre por todo su territorio, de mantenimiento relativamente económico y muy eficientes, convirtieron desiertos en bosques con esta tecnología, podríamos preguntarles por medio de su embajada como instalarlo para mantener en buenas condiciones nuestros árboles durante épocas de poca o nula lluvia, y evitar que se sequen como ocurrió en algún momento con varias palmas y palmeras de la Ciudad de México.

Además, podría apoyarnos la iniciativa privada por medio de fundaciones que ya trabajan en México para forestarlo y reforestarlo, incluyendo a Reforestamos México AC, a Fundación Red de Árboles, a ReforestAcción y a Keren Kayemet de México.

Les envío un cordial saludo.