Susana Cueto se registró como aspirante a coordinar los Comités de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Cuajimalpa, para las elecciones de 2027.

En el mensaje difundido con motivo de su registro, se destacó que la aspirante lleva más de seis años recorriendo colonias, barrios y pueblos de la alcaldía, mediante reuniones y asambleas con habitantes para conocer sus necesidades.

La aspirante Susana Cueto sostuvo que su trabajo territorial se ha enfocado en escuchar a la población y construir propuestas para atender problemáticas locales, con énfasis en seguridad, servicios públicos, movilidad y protección ambiental.

Susana Cueto señala la inseguridad en Cuajimalpa

Entre los principales temas que expuso la aspirante Susana Cueto se encuentra la inseguridad, la cual puntualizó que viven habitantes de zonas como La Navidad, Loma del Padre y Las Maromas han expresado preocupación por la falta de patrullas y las restricciones que enfrentan algunas familias para permitir que sus hijos salgan.

La aspirante señaló problemática del agua y la infraestructura en El Contadero, expuso que en esta zona autorizan condominios sin agua y sin vialidades en donde dijo conocer el abandono de los pueblos originarios como San Lorenzo Acopilco, San Pablo Chimalpa y San Mateo Tlaltenango.

En materia de movilidad, la aspirante habló sobre la congestión de la carretera México-Toluca, la cual es el principal acceso a la demarcación y que los traslados pueden representar hasta cuatro horas diarias para los habitantes de Cuajimalpa.

Susana Cueto plantea que Cuajimalpa necesita un gobierno con mayor presencia

Susana Cueto se identifica con el obradurismo y el claudismo, por lo que vincula su participación política con los principios atribuidos al expresidente, Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta Claudia Sheinbaum: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

Asimismo, planteó que Cuajimalpa necesita un gobierno con mayor presencia en las colonias y comunidades, y sostiene que sus propuestas se han construido a partir de los recorridos realizado durante más de seis años.