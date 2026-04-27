La Fiscalía General de la República (FGR) informó la deportación de José Luis “N”, acusado de trata de personas y explotación sexual, en un operativo coordinado con autoridades estadounidenses.

La entrega del imputado se realizó en el Puente Internacional Lincoln-Juárez, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, tras acciones conjuntas con Homeland Security Investigations y la Embajada de Estados Unidos.

Posteriormente, José Luis “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, donde un juez determinó su vinculación a proceso por delitos relacionados con explotación sexual agravada.

FGR y autoridades de Estados Unidos coordinan acciones contra red de trata de personas encabezada por José Luis “N”

La investigación está a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, con apoyo de Interpol México.

De acuerdo con las autoridades, el imputado operaba una red de explotación sexual desde 2017 en diversas entidades de México y en Houston, Texas.

Deportación de José Luis “N” (FGR)

Entre los estados donde habría cometido los delitos se encuentran Guerrero, Morelos, Nuevo León, Jalisco, Baja California y Oaxaca, ampliando el alcance de sus actividades.

Las indagatorias señalan que obtenía beneficios económicos mediante la explotación de víctimas, a quienes sometía mediante violencia física, amenazas y control psicológico constante.

Según el expediente, el acusado utilizaba intimidaciones relacionadas con los hijos de las víctimas para mantenerlas bajo su dominio y evitar que denunciaran los hechos.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó pruebas suficientes para que se dictara la vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa.

El juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, en un caso que refuerza la cooperación internacional contra la trata.