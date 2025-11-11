El Inapam confirmó el aguinaldo 2025, acá te decimos qué personas recibirán hasta 40 días.

A unas cuantas semanas de cerrar el año, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) dio a conocer todo sobre el aguinaldo 2025.

Estas personas recibirán hasta 40 días del aguinaldo Inapam 2025

El Inapam aguinaldo 2025 será de hasta 40 días, de acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Las personas que recibirán el aguinaldo del Inapam son:

Pensionados del IMSS o ISSTE

Adultos mayores inscritos en el programa de Vinculación Productiva que que busca brindar actividades remuneradas o voluntarias según su oficio o profesión

Credencial del INAPAM (Gobierno de México )

¿Cuántos días de aguinaldo Inapam 2025 paga el ISSSTE?

Para los pensionados del ISSSTE, el aguinaldo Inapam 2025 quedó así:

Días: 40

Pago mínimo estimado: 8 mil 901 pesos

Fecha de pago: En dos exhibiciones, en la primera quincena de noviembre y en la segunda de enero 2026

¿Cuántos días de aguinaldo Inapam 2025 paga el IMSS?

Los pensionados del IMSS de 1973 que cuenten con tarjeta del Inapam recibirán esto de aguinaldo:

Días: 30

Pago mínimo estimado: 9 mil 407 pesos

Fecha de pago: Noviembre 2025

Inapam (Especial)

¿Cuántos días de aguinaldo Inapam 2025 paga el programa de Vinculación Productiva?

Las personas del programa de Vinculación Productiva recibirán su aguinaldo Inapam de esta forma:

Días: 15

Pago mínimo: 15 días de salario

Fecha límite de pago: 20 de diciembre