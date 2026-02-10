En Venustiano Carranza, Ciudad de México, fueron detenidos “El Cachetes” y Edson Joel, presuntos integrantes de la Anti-Unión Tepito, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

En últimos días se han repetido los golpes a integrantes de la Anti-Unión Tepito, ya que también se detuvo al padre de “El Tortas”, uno de sus líderes, a quien le dictaron prisión preventiva.

"El Cachetes" y Edson Joel, integrantes de la Anti-Unión Tepito fueron detenidos (SSC vía X)

Anti-Unión Tepito: “El Cachetes” y Edson Joel fueron detenidos en Venustiano Carranza

El titular de la SSC, Pablo Vázquez, informó la detención de Jonathan “el Cachetes” y Edson Joel, quienes han sido identificados como parte de la Anti-Unión Tepito.

Acorde con lo señalado por Pablo Vázquez en su mensaje, “El Cachetes” y Edson Joel fueron detenidos en posesión de 10 kilos de lo que se presume marihuana, más un kilo de cristal.

“El Cachetes” y Edson Joel fueron detenidos en el área común de una vecindad en la colonia Morelos de la Venustiano Carranza, mientras elementos de la SSC realizaban un recorrido de prevención.

En contraste, medios apuntan que los dos integrantes de la Anti-Unión mostraron una actitud sospechosa mientras llevaban bolsas de plástico al ingresar a una vecindad de la calle Minero, esquina Carpintería.

Ambos integrantes de la Anti-Unión ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes, afirmó Pablo Vázquez.

"El Cachetes" y Edson Joel, integrantes de la Anti-Unión Tepito fueron detenidos (SSC vía X)

Fuerza Anti-Unión Tepito: Suman cinco detenciones en último mes

“El Cachetes” y Edson Joel son los cuarto y quinto detenidos integrantes de la Anti-Unión Tepito, ya que la SSC ha realizado otras tres detenciones desde enero 2026.

A inicios de este año se dio la vinculación a proceso de El Didier y El Yulay, quienes fueron detenidos igualmente en la alcaldía Venustiano Carranza tras una persecución por motivo de un homicidio.

Mientras que el pasado 4 de febrero, durante un operativo en la calle Moctezuma de la colonia Guerrero, fue detenido un hombre identificado como el padre de “El Tortas”, exlíder de la Anti-Unión Tepito.

De acuerdo con lo que se dio a conocer, el hombre de 71 años, Jorge Flores, está vinculado a los delitos de extorsión, narcomenudeo, robo y homicidio.