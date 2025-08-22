La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) dio a conocer la detención de Luis Alberto N “el Estúpido Mayor” y líder del grupo criminal “Los Estúpidos”; está acusado de secuestro.

El grupo criminal de “Los Estúpidos”, tal como mencionó la fiscalía de CDMX, es un generador de violencia que opera en la zona sur de la entidad, con distintos delitos, como lo es el secuestro agravado.

Sin embargo, no es la primera vez que “el Estúpido” como se le conoce a Luis Alberto N es detenido, ya que anteriormente se le había acusado de un posible homicidio, aunque llevaba el proceso en libertad.

Tal como lo dio a conocer la fiscalía de CDMX, el líder de “Los Estúpidos” fue detenido en la colonia Santa Úrsula Xitla, alcaldía Tlalpan, el jueves 21 de agosto, por su probable participación en el delito de secuestro agravado.

Los hechos ocurrieron en julio 2020, cuando el líder de “Los Estúpidos” y otro sujeto bloquearon el paso de un taxi, en el que viajaba una familia en la alcaldía Milpa Alta, llevándose al conductor con uso de violencia.

El comunicado de la fiscalía de CDMX narra que el secuestro duró aproximadamente tres horas, por lo que tras la investigación se detuvo al líder de “Los Estúpidos ”.

También señalaron que el grupo que lidera Luis Alberto N “Los Estúpidos” que opera en la zona sur de la CDMX, está señalado de los siguientes delitos:

robo con violencia

extorsión

homicidio

narcomenudeo

