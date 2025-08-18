Un grupo de policías fue captado en video cuando le dio una golpiza a un hombre; esto en la estación Guerrero de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México (CDMX).

El caso ocurrió el sábado 16 de agosto en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC), donde el grupo de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) atendió un llamado en redes sociales para desalojar a un hombre en estado de ebriedad.

Sin embargo, al momento de hacerlo, un usuario del Metro CDMX captó en video el momento en el que los oficiales agredieron a dicho hombre, quien se encontraba en el suelo cuando recibió duras patadas de los elementos.

Tras video, policías que dieron golpiza a usuario del Metro CDMX en estación Guerrero son llamados a declarar

Luego del video que evidenció a un grupo de policías dándole una golpiza a un usuario del Metro CDMX, en la estación Guerrero, los elementos de la PBI fueron llamados a declarar por sus acciones.

En este sentido, la Dirección General de Asuntos Internos y la Dirección de Supervisión y Evaluación Corporativa de la PBI, dio a conocer que tomó conocimiento del caso e identificó a los policías que fueron exhibidos con la cámara de un celular.

La noticia se informó en la redes sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, donde el caso generó todo tipo de comentarios de indignación.

Video de policías dando una golpiza a hombre en la estación Guerrero del Metro CDMX genera indignación en redes sociales

El caso de los policías que le dieron una golpiza a un hombre en la estación Guerrero del Metro CDMX generó indignación en redes sociales, donde distintos usuarios condenaron el proceder de las oficiales de la PBI.

"Baja y cárcel a esos policías“. Usuario de X

Más de un usuario de X pidió condena de cárcel para los policías por abuso de autoridad:

“A ésas bestias aparte de darles de baja de su corporación, les deben de abrir proceso y meterlos a la cárcel por abuso de autoridad...”. Usuario de X

Otras personas hicieron énfasis en la contundencia del video, ya que el registró mostró la brutalidad con la que fue tratado el hombre en estado de ebriedad:

“El video es contundente. Cese inmediato y carpeta de investigación por lesiones, exceso ilícito en las atribuciones de sus funciones, violación a los derechos humanos, restitución del daño , costo de terapia psicológica y atención médica al afectado y lo que resulte”. Usuario de X

Cabe señalar que cuando los policías tomaron conciencia de que estaban siendo grabados, dejaron de lastimar a la persona que yacía en el suelo.