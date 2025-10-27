A través de una historia en su perfil de la red social Instagram, la cantante de 61 años de edad, Susana Zabaleta denunció robo en su casa mientras disfrutaba de sus vacaciones.

“Hola a todos, como muchos saben, no estoy en casa, estoy disfrutando de unas vacaciones como siempre lo hago en octubre, pero hace como media hora me mandaron un mensaje, alguien raro, se me hizo raro, hablé por teléfono a mi casa y extorsionaron a la muchacha que trabaja en mi casa para sacar las cosas valiosas, todas las cosas valiosas de mi casa”. Susana Zabaleta

Por lo que Susana Zabaleta no solo lamento el robo en su casa, pues también la cantante se dijo triste, luego de que delincuentes se llevarán varios objetos de valor de su hogar.

Pese a dar a conocer el robo, Susana Zabaleta no precisó que fue lo sustraído de su casa, así como si se levantó una denuncia.

🚨ROBO EN CASA DE FAMOSA | Mientras SUSANA ZABALETA vacaciona con RICARDO PÉREZ, delincuentes saquearon su casa 😱



“Extorsionaron a la muchacha que trabaja en mi casa para sacar las cosas valiosas, todas las cosas valiosas, de mi casa.”



No es la primera ves que me roban y extorsiona: Susana Zabaleta

Luego de que Susana Zabaleta revelara ser víctima de robo en su casa, mientras disfrutaba de sus vacaciones, la cantante contó que no es la primera vez, pues han sido varios los malos momentos a manos de los amantes de lo ajeno.

Tras contar Susana Zabaleta que la han roban y extorsiona en distintas ocasiones, por lo que dijo que “tengan cuidado, por favor, México no es seguro, hay que tener mucho cuidado”.

“Han entrado a robar a mi casa, me han robado en la calle, me han extorsionado en la calle, me han pasado tantas veces en la vida que parece que uno nunca acaba de pagar y pagar, y pagar”. Susana Zabaleta

Asimismo, pese al mal rato por el robo en su casa, Susana Zabaleta contó sentirse triste y feliz a la vez, luego de que su novio, el influencer Ricardo Pérez de 30 años de edad, la llevara a la opera, demostrando su apoyo, pero sin emitir algún comentario, ante el mal rato de su pareja.