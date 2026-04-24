La menor de 12 años de edad que se encontraba desaparecida desde hace días, identificada como Rosa Esbeidi, fue localizada con vida en el mercado de Mixcalco de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con la información, Rosa Esbeidi salió de su domicilio el 19 de abril para visitar a una amiga; sin embargo, ya no regresó a su casa. Un vecino apuntó que había visto a la menor en Tepito.

La mañana del jueves 23 de abril, familiares y vecinos bloquearon algunas vialidades a fin de exigir la búsqueda de la menor. Por la tarde de ese mismo día se informó sobre la localización de Rosa Esbeidi.

Localizan con vida a Rosa Esbeidi en mercado de Mixcalco; la menor llevaba días desaparecida

Recientes reportes revelan que Rosa Esbeidi fue localizada con vida en el mercado de Mixcalco tras días de búsqueda.

Hasta el momento se sabe que, presuntamente, no fue víctima de ningún delito.

La menor fue vista por última vez cuando salió de su casa, ubicada en la colonia Arenal 4a sección, alcaldía Venustiano Carranza, el domingo 19 de abril; desde entonces se desconocía su paradero.

Se desplegaron brigadas de búsqueda y estas se intensificaron en el Centro de CDMX luego de que un vecino notificara que había visto a la menor en la zona de Tepito, cerca del lugar donde fue hallada.

Tras su localización, Rosa Esbeidi fue trasladada al Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas para reencontrarse con su familia. Aún se desconoce qué fue de la menor mientras estuvo desaparecida.