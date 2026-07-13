La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó que las brigadas de sensibilización atendieron a 45 personas en situación de calle y retiraron 73 toneladas de residuos acumulados en distintos puntos de la demarcación durante la última semana.

Las acciones se llevaron a cabo en 41 puntos distribuidos en las 33 colonias de la Alcaldía Cuauhtémoc, como parte de una estrategia enfocada en la atención social y la recuperación de espacios públicos.

Brigadas de sensibilización atienden a 45 personas en Cuauhtémoc. (cortesía)

Alessandra Rojo de la Vega impulsa atención integral a personas en situación de calle

Por instrucciones de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, las brigadas realizaron labores de sensibilización en 17 puntos donde se detectó presencia de personas en situación de calle, mientras que en otros sitios se dio seguimiento a intervenciones previas para evitar la reinstalación de campamentos.

Como resultado de estos operativos, se brindó atención a 45 personas en situación de calle, de las cuales 39 eran hombres y seis mujeres, mediante servicios médicos, orientación y acompañamiento para acceder de forma voluntaria a la red de albergues de la Ciudad de México.

Brigadas de sensibilización atienden a 45 personas en Cuauhtémoc. (cortesía)

Brigadas retiran 73 toneladas de basura en la vía pública

Además de la atención social, las cuadrillas realizaron el retiro de residuos y objetos acumulados en distintos puntos de la vía pública, respondiendo a reportes vecinales relacionados con obstrucción de banquetas, problemas de salubridad y presencia de fauna nociva.

En total fueron retiradas 73 toneladas de basura y triques, contribuyendo a mejorar las condiciones de limpieza y seguridad en distintas colonias de la demarcación.

Dependencias capitalinas participan en la recuperación de espacios públicos

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, ha señalado que esta problemática requiere una atención permanente y coordinada entre distintas instituciones para garantizar tanto el acompañamiento social como la recuperación de espacios para las y los vecinos.

En estas jornadas participan la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SIBISO), el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP), la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la Policía Turística, Protección Civil, Servicios Médicos y la Policía Auxiliar Sector 64 Orión de la Alcaldía Cuauhtémoc.