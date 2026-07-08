La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, encabezó un operativo de recuperación de espacio público en la calle Aranda, en la colonia Centro, donde fueron retirados alrededor de diez contenedores plásticos con capacidad de mil litros que obstruían el paso peatonal.

La intervención se realizó en atención a reportes de vecinas y vecinos que señalaron la ocupación indebida de banquetas y áreas destinadas al tránsito de personas.

Retiran contenedores que ocupaban espacios peatonales

Durante el recorrido, personal de la Alcaldía Cuauhtémoc verificó que los contenedores eran utilizados por establecimientos dedicados a la venta de pollo y permanecían instalados sobre la vía pública.

Tras la revisión, los objetos fueron retirados con el objetivo de restablecer el libre tránsito para quienes diariamente circulan por la zona.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, recibió solicitudes relacionadas con servicios urbanos, mantenimiento y ordenamiento de la vía pública, mientras supervisaba las acciones. Dichas solicitudes fueron canalizadas a las áreas correspondientes para su atención.

Alcaldía Cuauhtémoc mantendrá operativos de recuperación de espacio público

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, afirmó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para atender denuncias ciudadanas y recuperar espacios de uso común.

Las banquetas son para caminar, no para almacenar cosas. Cuando una vecina nos reporta que no puede pasar con una carreola, una silla de ruedas o simplemente porque el paso está invadido, tenemos la obligación de actuar y poner orden. Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc

La Alcaldía Cuauhtémoc informó que este tipo de intervenciones continuarán en las 33 colonias de la demarcación, privilegiando el diálogo con quienes ocupan de manera irregular el espacio público, pero actuando cuando la vía pública deja de cumplir su función principal de servir a la ciudadanía.