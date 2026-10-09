El mercado inmobiliario de lujo está evolucionando hacia una propuesta en la que la arquitectura, el diseño y el estilo de vida tienen un peso cada vez mayor en la vida cotidiana de las personas.

En este contexto, las branded residences —desarrollos residenciales asociados con marcas de prestigio internacional— se perfilan como una de las expresiones más avanzadas del sector, al trasladar la identidad de firmas reconocidas a espacios concebidos para habitar.

México comienza a consolidar su presencia en esta tendencia con KARL LAGERFELD Residences | Bosque Real, el primer proyecto residencial de la Maison en América Latina.

Desarrollado en alianza con Grupo Bosque Real -hoy considerado el desarrollo inmobiliario más importante de América Latina- el proyecto representa un encuentro entre dos industrias que tradicionalmente han seguido caminos distintos: la moda y los bienes raíces.

La colaboración busca llevar el lenguaje creativo de Karl Lagerfeld más allá de las prendas y los accesorios para convertirlo en una experiencia sensorial y residencial, donde la arquitectura, los interiores y los espacios compartidos formen parte de una misma identidad.

Bosque Real y Karl Lagerfeld presentan proyecto de residencias de lujo en México (cortesía )

De la identidad de marca a una nueva forma de habitar

A diferencia de un desarrollo inmobiliario convencional, una branded residence propone una experiencia integral, en la que el diseño y los valores de una marca se incorporan a la vida cotidiana. La intención no es únicamente ofrecer una propiedad de lujo, sino construir una relación entre el espacio, la estética y las expectativas de quienes lo habitan.

En Bosque Real, esta visión toma forma en una torre de 38 pisos con 73 residencias, incluidos dos penthouses y un Gardenhouse.

El proyecto contempla viviendas de amplias dimensiones, terrazas privadas y vistas al campo de golf, las áreas verdes y el horizonte de la Ciudad de México. A esto se suman más de 23 amenidades, concebidas para integrar bienestar, convivencia, entretenimiento y privacidad.

León Salame, Director de Operaciones de Bosque Real, comentó que también habrá distintas amenidades para combinar la vida en comunidad con el alto diseño y el lujo.

La propuesta también refleja la evolución del lujo residencial: los espacios comunes dejan de ser elementos complementarios para convertirse en extensiones de la experiencia de vivir. Así, una alberca, un gimnasio panorámico, un cine privado o las áreas sociales contribuyen a construir un concepto de estilo de vida coherente con la identidad de la marca.

México, un mercado que gana protagonismo

Con más de tres décadas de trayectoria, Grupo Bosque Real ha desarrollado una cartera de siete proyectos residenciales en colaboración con marcas internacionales, consolidando su presencia en el segmento de las branded residences en México.

La alianza con Karl Lagerfeld amplía esta apuesta y coloca al país en una conversación internacional en la que destacan destinos como Miami y Dubái.

Ser el primer proyecto residencial de la Maison en América Latina también convierte a México en un punto estratégico para la expansión regional de este modelo.

Más que una tendencia estética, las branded residences representan una manera de vincular diseño, arquitectura y experiencia residencial y la alianza de KARL LAGERFELD y Bosque Real es uno de los mejores ejemplos de ello.