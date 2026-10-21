Karl Lagerfeld Residences Bosque Real marcará la primera incursión residencial de la firma en América Latina, con un desarrollo inmobiliario que contempla una inversión de 100 millones de dólares por parte de Grupo Bosque Real y prevé la creación de más de 600 empleos directos.

El proyecto estará integrado por una torre de 38 pisos y 73 residencias, incluidos dos penthouses y un Gardenhouse. La propuesta también contempla más de 23 amenidades, como parte de una oferta dirigida al mercado de vivienda de alta gama.

Karl Lagerfeld Residences Bosque Real contempla una torre de 38 pisos

El desarrollo combinará vivienda, diseño y servicios en un mismo complejo, con una propuesta que incorpora la identidad visual de Karl Lagerfeld al mercado inmobiliario mexicano. Su estructura vertical y la variedad de residencias buscan atender al segmento de compradores interesados en propiedades de alta gama.

La torre contará con más de 23 amenidades, aunque no se han detallado cuáles estarán disponibles. El proyecto contempla distintas tipologías de vivienda, entre ellas dos penthouses y un Gardenhouse, dentro de sus 73 residencias.

La inversión anunciada por Grupo Bosque Real asciende a 100 millones de dólares y se prevé que la construcción y operación del desarrollo contribuyan a la generación de más de 600 empleos directos.

Grupo Bosque Real amplía su oferta de residencias con marcas internacionales

La alianza con Karl Lagerfeld se suma a la estrategia de Grupo Bosque Real para fortalecer su presencia en el segmento de branded residences, un modelo inmobiliario que vincula propiedades con marcas reconocidas internacionalmente.

Este concepto busca diferenciar los desarrollos mediante elementos de diseño, arquitectura, interiores y espacios comunes asociados con la identidad de una firma. De esta manera, la marca participa en la propuesta residencial más allá de su actividad comercial tradicional.

KARL LAGERFELD Residences llega a México con Bosque Real. (Cortesía)

Grupo Bosque Real cuenta con más de 35 años de trayectoria y una cartera de siete proyectos residenciales vinculados con marcas internacionales. La incorporación de Karl Lagerfeld amplía esta línea de negocio, que forma parte de su estrategia de diversificación dentro del mercado de lujo.

Las residencias vinculadas con marcas globales forman parte de la oferta inmobiliaria en ciudades como Miami y Dubái, donde este modelo combina el desarrollo de propiedades con conceptos de diseño y servicios asociados con firmas reconocidas.

Con Karl Lagerfeld Residences Bosque Real, México se incorpora a esta tendencia mediante un proyecto que reúne vivienda de alta gama, diseño y la identidad de una marca internacional, con el respaldo de la experiencia inmobiliaria de Grupo Bosque Real.