Nautica Residences presentó su proyecto inmobiliario el 22 de enero de 2026 en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, en Madrid, ante inversionistas y representantes del sector turístico e inmobiliario europeo, como parte de una estrategia de posicionamiento internacional orientada a la captación de capital global.

Nautica Residences impulsa inversión internacional en el Caribe Mexicano desde FITUR 2026

El encuentro marcó una nueva etapa para el desarrollo concebido en Cancún, con una propuesta enfocada en el mercado de residencias de alto valor. Durante la presentación, Moisés Jafif, socio y desarrollador del proyecto, expuso la visión de largo plazo que sustenta a Naúma Development Group.

El desarrollador destacó su interés por crear proyectos atemporales, que con el paso de los años mantengan vigencia y continúen generando valor. Como parte de la presentación, el proyecto se dio a conocer mediante una experiencia digital e inmersiva instalada en el Hotel Wellington, diseñada para comunicar el concepto, la identidad de marca y el modelo de desarrollo a inversionistas y visitantes del sector.

Nautica Residences representa el primer desarrollo residencial co-branded de la marca Nautica a nivel global. De acuerdo con Jafif, el proyecto se apoya en el valor de una marca internacional como eje central de su propuesta inmobiliaria.

Cuando alguien entra a Nautica Residences no está comprando solo un departamento. Moisés Jafif

Nautica Residences impulsa inversión inmobiliaria en Cancún durante FITUR 2026. (Cortesía)

Proyecto inmobiliario en Cancún con enfoque de valor y visión a largo plazo

El desarrollo surge de la alianza entre Naúma Development Group, GMB y Authentic Brands Group, propietaria de la marca Nautica.

El plan contempla dos torres de 20 niveles y villas premium frente a la laguna Nichupté, con más de 50 amenidades bajo el modelo Hotel Living. Las residencias cuentan con superficies que van de 71 a 259 metros cuadrados, con distintas tipologías de vivienda.

Durante su participación en FITUR, Jafif destacó el contexto inmobiliario de Cancún como destino de inversión, al señalar que el Caribe Mexicano recibe más de 18.5 millones de visitantes al año, cuenta con vuelos directos desde más de 130 ciudades y opera en un mercado dolarizado, condiciones que favorecen la atracción de capital extranjero.

El proyecto contempla una inversión aproximada de cinco mil millones de pesos y actualmente se encuentra en fase constructiva. Su diseño incorpora criterios de eficiencia energética, gestión centralizada y operación profesional, elementos relevantes para fondos e inversionistas institucionales.

La agenda en Madrid concluyó con un encuentro privado en el SixtyOne Art Dining Club, al que asistieron alrededor de 120 inversionistas, empresarios y brokers internacionales, así como autoridades y representantes del sector, quienes intercambiaron perspectivas sobre el desarrollo y su proyección en el mercado europeo.