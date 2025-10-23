Grupo Bosque Real y la marca británica Aston Martin anunciaron su alianza para desarrollar residencias de lujo en México, proyecto que marca la primera incursión de la firma automotriz en el sector inmobiliario nacional.

Este proyecto cuenta con una inversión superior a los 150 millones de dólares y contará con 86 residencias exclusivas y más de cuatro mil metros cuadrados de amenidades, fusionando un diseño sofisticado con tecnología avanzada y naturaleza.

Aston Martin en México representa innovación y lujo

La presentación oficial de este proyecto se llevará a cabo en el México Drive Resort, con la participación de:

Romina Contreras, presidenta municipal de Huixquilucan

Susannah Goshko, embajadora del Reino Unido en México

Stefano Saporetti, director de diversificación de marca de Aston Martin

León Salame, CEO de Bosque Real

Romina Contreras, presidenta municipal de Huixquilucan, resalta inversión y desarrollo en el municipio (Cortesía)

El CEO de Bosque Real destacó que este desarrollo refleja la visión de Grupo Bosque Real en crear una ciudad dentro de la ciudad, con infraestructura, seguridad, tecnología y naturaleza en un mismo sitio. Asimismo, afirmó que la alianza con Aston Martin valida la excelencia arquitectónica y el lujo de la empresa mexicana.

Por su parte, la embajadora británica señaló que Aston Martin representa ingeniería de precisión y elegancia atemporal, además de que la colaboración fortalece la relación comercial y cultural entre México y Reino Unido.

Beneficios de la alianza de Grupo Bosque Real y Aston Martin

Este proyecto no solo ofrecerá residencias de lujo, sino también generará una derrama económica en México. Es por eso que Romina Contreras resaltó que Huixquilucan ha invertido más de mil 100 millones de pesos en obra pública y 330 millones en seguridad, convirtiendo al municipio en un polo atractivo para inversiones nacionales e internacionales.

Con esta alianza, Grupo Bosque Real consolida su liderazgo en desarrollos de lujo, mientras que Aston Martin expande su prestigio global al sector inmobiliario mexicano, consolidando a Huixquilucan como un referente de inversión y desarrollo.