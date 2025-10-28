Para este miércoles 29 de octubre, habrá más bloqueos en CDMX y Edomex (Ciudad de México y Estado de México), ahora de parte de los transportistas: estas serán las vialidades cerradas.

Sólo el pasado 27 de octubre, los piperos protestaron y establecieron bloqueos en distintas vialidades cruciales entre la CDMX y Edomex, debido al huachicol de agua y la Operación Caudal.

Sin embargo, ese mismo días y con 27 horas de bloqueos en los estados Guanajuato, Michoacán y Jalisco, en este caso de los productores del campo por las extorsiones.

Bloqueos en CDMX y Edomex: 8 vialidades estarán cerradas el miércoles 29 de octubre

Transportistas y comerciantes realizarán distintos bloqueos en CDMX y Edomex el miércoles 29 de octubre a partir de las 9:00 horas en los siguientes puntos:

autopista México-Pachuca, caseta Autopista México-Querétaro, caseta Aurrerá Koblenz en Cuautitlán Izcalli Plaza Centura en Tlalnepantla Parque Naucalli Autopista México-Puebla, caseta Autopista México-Toluca, caseta Comercial Mexicana de la avenida López Portillo

De acuerdo con lo señalado, la Fuerza Amplia de Transportistas del Edomex anunciaron una mega movilización, para exigir un alto a la persecución de las autoridades estatales.

Bloqueos de transportistas el miércoles 29 de octubre (Redes sociales)

Sin embargo, también se mencionó en grupos de WhatsApp una marcha desde la Plaza de la República al Zócalo que afectará las siguientes vialidades de CDMX desde las 14:00 horas del 29 de octubre:

Paseo de la Reforma

Insurgentes

Avenida de la República

Puente de Alvarado

Ribera de San Cosme

Eje Central

Avenida Juárez

Avenida Hidalgo

Balderas

Igualmente se mencionan otros puntos que serían afectados por los bloqueos en CDMX el miércoles 29 de octubre, como Indios Verdes e Insurgentes Norte, así como la Calzada Ignacio Zaragoza.