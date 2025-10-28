Para este miércoles 29 de octubre, habrá más bloqueos en CDMX y Edomex (Ciudad de México y Estado de México), ahora de parte de los transportistas: estas serán las vialidades cerradas.
Sólo el pasado 27 de octubre, los piperos protestaron y establecieron bloqueos en distintas vialidades cruciales entre la CDMX y Edomex, debido al huachicol de agua y la Operación Caudal.
Sin embargo, ese mismo días y con 27 horas de bloqueos en los estados Guanajuato, Michoacán y Jalisco, en este caso de los productores del campo por las extorsiones.
Bloqueos en CDMX y Edomex: 8 vialidades estarán cerradas el miércoles 29 de octubre
Transportistas y comerciantes realizarán distintos bloqueos en CDMX y Edomex el miércoles 29 de octubre a partir de las 9:00 horas en los siguientes puntos:
- autopista México-Pachuca, caseta
- Autopista México-Querétaro, caseta
- Aurrerá Koblenz en Cuautitlán Izcalli
- Plaza Centura en Tlalnepantla
- Parque Naucalli
- Autopista México-Puebla, caseta
- Autopista México-Toluca, caseta
- Comercial Mexicana de la avenida López Portillo
De acuerdo con lo señalado, la Fuerza Amplia de Transportistas del Edomex anunciaron una mega movilización, para exigir un alto a la persecución de las autoridades estatales.
Sin embargo, también se mencionó en grupos de WhatsApp una marcha desde la Plaza de la República al Zócalo que afectará las siguientes vialidades de CDMX desde las 14:00 horas del 29 de octubre:
- Paseo de la Reforma
- Insurgentes
- Avenida de la República
- Puente de Alvarado
- Ribera de San Cosme
- Eje Central
- Avenida Juárez
- Avenida Hidalgo
- Balderas
Igualmente se mencionan otros puntos que serían afectados por los bloqueos en CDMX el miércoles 29 de octubre, como Indios Verdes e Insurgentes Norte, así como la Calzada Ignacio Zaragoza.