El Congreso capitalino aprobó en sesión ordinaria la designación de Bertha Alcalde Luján como la nueva titular de la Fiscalía CDMX (Ciudad de México); ya rindió protesta como fiscal y este fue su discurso.

La discusión entre los diputados del Congreso capitalino para designar a la titular de la Fiscalía General de Justicia de CDMX duró cerca de una hora y se mencionó el proceso de elección anterior, que dejó sin fiscal a la ciudad cerca de un año.

Debido a esto, la Fiscalía CDMX estuvo bajo el mando de Ulises Lara como encargado de despacho, quien tal como se observa en las fotos y transmisión del Congreso, estuvo presente en la toma de protesta de Bertha Alcalde Luján como titular de la Fiscalía CDMX.

Bertha Alcalde Luján rinde protesta como titular de la Fiscalía CDMX ante el Congreso; este fue su discurso

Fue en sesión ordinaria de hoy lunes 23 de diciembre que el Congreso de CDMX aprobó con mayoría calificada la designación de Bertha Alcalde Luján para la titularidad de la Fiscalía General de Justicia capitalina.

La votación nominal en el Congreso para la designación de Bertha Alcalde Luján como titular de la Fiscalía CDMX quedó con 51 a favor y 15 en contra, cero abstenciones.

Tras la aprobación de los legisladores, Bertha Alcalde Luján rindió protesta ante el Pleno del Congreso capitalino, para felicidad de los legisladores como se escucha en video; esto dijo al tomar el cargo como nueva titular de la Fiscalía CDMX:

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas emanen. Y desempeñar leal y patrióticamente el cargo como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión y de la Ciudad. Y si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande”. Bertha Alcalde Luján rinde protesta como fiscal de CDMX.

Entre celebraciones tras la toma de protesta de Bertha Alcalde Luján como titular de la Fiscalía CDMX, la presidenta del Congreso le deseó éxito en su nueva labor, la cual comenzará el próximo 10 de enero .

La designación de Bertha Alcalde Luján como titular de la Fiscalía CDMX será remitida a la jefatura de gobierno, Clara Brugada, para que se publique en la Gaceta Oficial de Ciudad de México para los efectos legales.

Finalmente, Bertha Alcalde Luján se retiró escoltada con la Comisión de Cortesía que estaba integrada por los integrante de la Junta de Coordinación Política del Congreso de CDMX.

Clara Brugada celebra designación de Bertha Alcalde Luján al frente de la Fiscalía CDMX

Tras la designación de Bertha Alcalde Luján como titular de la Fiscalía CDMX, Clara Brugada compartió sus felicitaciones y celebró igualmente la decisión del Congreso.

Esto fue mediante una publicación en X, en donde señala que Bertha Alcalde Luján es una mujer honesta y comprometida, además de preparada y con experiencia para dirigir la Fiscalía CDMX.

A su vez, Clara Brugada aseguró que Bertha Alcalde Luján tiene todo el respaldo de la ciudad y las instituciones para que la Fiscalía CDMX garantice el pleno acceso a la justica y el centro siempre sean las víctimas.

Clara Brugada sobre designación de Bertha Alcalde Luján como titular de la Fiscalía CDMX (Captura de pantalla)

Fue un proceso transparente: esto dijo Bertha Alcalde Luján tras rendir protesta como nueva titular de la Fiscalía CDMX

Para medios de comunicación, Bertha Alcalde Luján habló sobre su nuevo cargo al frente de la Fiscalía CDMX, y destacó que debe profundizar el trabajo que comenzó hace algunos años y mejorar la atención a las víctimas.

Sin embargo, Bertha Alcalde Luján también fue acusada de que exista un conflicto de intereses debido a que su hermana es la dirigente nacional de Morena, asegurando que su designación como titular de la Fiscalía CDMX, fue transparente.

Aunque no rechazó que la oposición del Congreso la vigile para que no se viole la independencia de la Fiscalía CDMX, lo que Bertha Alcalde Luján aceptó ya que es necesaria la vigilancia de la ciudadanía.

Aseguró que se debe trabajar muy fuerte frente a la Fiscalía CDMX para los próximos 4 años, aunque Bertha Alcalde Luján agradeció el voto de confianza del Congreso para encabezar la dependencia.