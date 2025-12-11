J Balvin -de 40 años de edad- estuvo en México y visitó a la Virgen de Guadalupe este mes de diciembre.

Previo a que se celebre el Día de la Virgen de Guadalupe, J Balvin acudió a la Basílica de Guadalupe y compartió los emotivos momentos en Instagram.

J Balvin visitó a la Virgen de Guadalupe en México

El pasado 10 de diciembre, J Balvin compartió en sus historias de Instagram que estaba en México y una de sus visitas fue a la Virgen de Guadalupe.

J Balvin compartió una foto frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe y una selfie donde se le ve usando una medalla de la misma.

J Balvin visitó la Basílica de Guadalupe (X/@JBALVIN)

El cantante acudió el 9 de diciembre a la Basílica de Guadalupe y posteriormente visitó a la zona de comercios a comprar su medalla.

J Balvin anunció que volverá a la CDMX en 2026 , pues tendrá dos conciertos en el Palacio de los Deportes.

¿J Balvin estará en los conciertos de Bad Bunny? Sus fotos levantaron sospechas

Las fotos de J Balvin provocaran que sus fans sospecharan que sería uno de los invitados de Bad Bunny en su concierto en el Estadio GNP Seguros.

Sin embargo, esto es falso, ya que J Balvin ya no se encuentra en México y el sábado 13 de diciembre tendrá un concierto en Colombia.

El cantante habría pasado un corto periodo en México y se desconoce el motivo de sus estancias.