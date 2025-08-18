Durante la noche del domingo 17 de agosto una mujer murió tras una balacera fiesta patronal de la Colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con los primeros reportes la mujer recibió múltiples impactos de bala mientras formaba parte de la fiesta patronal por la celebración de la Virgen de San Juan de los Lagos.

Autoridades capitalinas arribaron al sitio para atender este reporte, sin embargo no dieron con el posible responsable del ataque.

CDMX: Muere mujer durante balacera en fiesta patronal de la Colonia Doctores; se desconocen las causas

Los primeros reportes señalan que murió una mujer de 45 años de edad de una balacera en medio de la celebración de la fiesta patronal en honor de la Virgen de San Juan de los Lagos.

De acuerdo con las primeras versiones sobre este asesinato, un hombre armado se acercó a la mujer y le disparó en múltiples ocasiones generando pánico entre los asistentes entre esquina de Doctor Norma y Doctor Márquez.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX quienes acordonaron la zona, además de buscar al presunto responsable del que por el momento se desconoce su identidad.

Pese a que en el lugar arribaron los servicios de emergencia la mujer murió en el sitio.

Tampoco se sabe hasta ahora el móvil de este ataque que costó la vida de esta mujer en la Colonia Doctores en la CDMX.

¿Cómo reportar un accidente o emergencia en CDMX?

En CDMX la manera más directa para reportar un accidente o emergencia es a través del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) al teléfono de emergencias unificado 9-1-1.

Cabe recordar que en este servicio se atienden y canalizan de manera inmediata los reportes de delitos y emergencias como:

Incendios

Robos

Accidentes automovilísticos

Urgencias médicas

Entre otros, las 24 horas, los 365 días del año . Lo que se recomienda al momento de emitir un reporte ciudadano es indicarle al operador del C5 de la CDMX los siguientes datos como: