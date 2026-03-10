Un asalto armado en Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX, el cual se dio en plena terraza de un restaurante quedó grabado en video.

Tras la difusión del video, se ha conocido el rostro del asaltante y algunos restauranteros de la zona exclusiva de Lomas de Chapultepec aseguran que han sufrido asaltos similares a plena luz del día.

En el material se logra observar cómo comensales se encuentran en la terraza a pie de la calle, mientras el hombre ingresa, los despoja de sus pertenencias y se va con toda tranquilidad.

Policía CDMX ya busca al asaltante de Lomas de Chapultepec

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México confirmó que el video corresponde a un asalto en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, y este tuvo lugar el día sábado 7 de marzo.

Ante ello, aseguró que ya realiza el análisis de cámaras de videovigilancia a fin de dar con el responsable.

De la misma manera dijo que también asesora jurídicamente a los afectados para interponer las denuncias correspondientes.

“Ya se realiza el análisis de los videos de las cámaras de vigilancia en la zona para identificar y detener al responsable; en tanto, se brinda asesoría y acompañamiento a los afectados para que presenten las denuncias correspondientes” SSC CDMX

Hombre asalta a comensales de Lomas de Chapultepec en 18 segundos

En el video se observa cómo al ingresar a la terraza del restaurante con ropa negra y gorra azul, algunos comensales intentan huir pero no se libran de ser robados mientras sigue pasando gente por la calle.

Tanto los comensales de la mesa a la que se dirigió como la aledaña le dan dinero en efectivo tras mostrar un arma e intentar retener de manera física a un hombre de sudadera blanca. Aparentemente también le entregan otros objetos de valor como relojes.

En el video se logra ver como al menos una de las mujeres víctimas del asalto entra en crisis nerviosa.

Desde el momento en el que hombre aparece en cámara hasta que huye por las escaleras a pie de calle pasan solo 18 segundos.