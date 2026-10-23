La audiencia de Lex Ashton fue aplazada por cuarta ocasión, ya que la defensa argumentó información faltante; el miércoles 18 de noviembre es la nueva fecha.

A más de un año del ataque de Lex Ashton al Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la UNAM, la audiencia intermedia del joven de 20 años ha sido aplazada en tres ocasiones anteriores.

Originalmente, la audiencia fue fijada para el 30 de septiembre en el Reclusorio Oriente, pero por motivos médicos no acudió.

Audiencia de Lex Ashton es aplazada nuevamente: será el 18 de noviembre

La defensa de Lex Ashton dio a conocer hoy jueves 22 de octubre, que el juez de control del Reclusorio Norte difirió de nuevo la audiencia intermedia para el 18 de noviembre.

De acuerdo con lo señalado, la defensa de Lex Ashton no recibió un tomo de la carpeta de investigación por parte del Ministerio Público, sin revelar especificaciones.

Por ello, no se podía realizar el desahogo de pruebas parte de la audiencia intermedia que se esperaba tuviera lugar en la sala de juicios orales del Reclusorio Oriente.

De momento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no se ha pronunciado sobre este nuevo aplazamiento de audiencia de quien está acusado de matar a un estudiante de CCH Sur y herir a un trabajador del plantel.

Lex Ashton (Internet)

Referente a su proceso, se sabe que su defensa presentará un examen psicológico para argumentar problemas mentales de Lex Ashton y así no tenga que quedarse recluido en el Reclusorio Oriente.

Audiencia de Lex Ashton ya fue aplazada tres veces antes por estas razones

De manera inicial, la audiencia intermedia de Lex Ashton estaba reprogramada para el miércoles 21 de octubre; sin embargo, el juez determinó cambiarla por tercera vez.

La audiencia intermedia para determinar si Lex Ashton debe enfrentar juicio se esperaba para la mañana de este jueves 22 de octubre, por razones no especificadas.

Esto después de que el 30 de septiembre, pese a que todos estaban en la sala de juicios orales, se dio a conocer que Lex Ashton padecía una afectación renal que requirió su traslado al hospital.