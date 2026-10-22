El senador por Oaxaca, Antonino Morales Toledo, presentará ante el Senado de la República una iniciativa para garantizar la continuidad de la atención psicológica de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, con el objetivo de evitar que los procesos judiciales familiares interrumpan su recuperación emocional.

La propuesta plantea modificar las reglas procesales para impedir que una terapia psicológica sea suspendida, prohibida o modificada sin una resolución justificada, basada en la opinión de especialistas y que tome en cuenta la voz de la persona menor de edad.

Antonino Morales plantea evitar la revictimización infantil en procesos judiciales

El legislador explicó que actualmente no existen reglas claras para resolver los casos en los que, durante un juicio familiar, se solicita suspender o modificar la terapia psicológica de una niña, niño o adolescente. Esta situación puede permitir que los conflictos entre adultos afecten la recuperación emocional de las personas menores de 18 años.

Ante este escenario, la iniciativa establece que la continuidad del tratamiento psicológico debe ser la regla y su interrupción, la excepción. Para suspender, prohibir o modificar la atención, las autoridades deberán emitir una resolución justificada, considerar la opinión de especialistas y escuchar de manera efectiva a la persona menor de edad.

Además, cuando la decisión de la autoridad sea contraria a la voluntad de la niña, niño o adolescente, deberán explicarse las razones. La propuesta también señala que las medidas de apremio no podrán utilizarse para impedir la atención psicológica y que, en los casos de víctimas de violencia, se ordenará de oficio la atención médica y psicológica gratuita.

La niñez no puede quedar atrapada en los conflictos de los adultos. Vamos a garantizar que su atención psicológica no se interrumpa por la sola oposición de quien está señalado como probable agresor; su bienestar vale más que cualquier disputa. Antonino Morales Toledo, Senador por Oaxaca.

Antonino Morales propone atención psicológica continua para menores víctimas de violencia

La iniciativa también contempla que los servicios de salud detecten y atiendan de manera oportuna, continua e integral los casos de niñas, niños y adolescentes que presenten problemas de salud mental, incluidos aquellos relacionados con situaciones de violencia.

Con estas medidas, el senador busca prevenir la revictimización, proteger el vínculo terapéutico y evitar que los litigios familiares afecten el bienestar emocional de la infancia.

Morales Toledo señaló que la propuesta forma parte del segundo piso de la transformación y del humanismo mexicano, con el propósito de colocar a quienes requieren mayor protección en el centro de las decisiones públicas.

La iniciativa será presentada ante el Senado de la República y busca establecer mayores garantías para que las decisiones judiciales familiares consideren la salud mental y los derechos de niñas, niños y adolescentes.