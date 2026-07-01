Amnistía Internacional manifiesta su preocupación por la violencia contra las madres buscadoras en CDMX y exige justicia.

“Amnistía Internacional manifiesta su profunda preocupación por los operativos implementados por autoridades de la Ciudad de México durante las manifestaciones de familiares de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda"

La organización condena el actuar de las autoridades de la CDMX contra las madres buscadoras, quienes han realizado diversas jornadas para manifestarse y exigir justicia.

Amnistía Internacional exige justicia para las madres buscadoras en CDMX

La organización dedicada a defender los derechos humanos compartió un comunicado en redes sociales para manifestarse en contra de las autoridades de la CDMX, quienes han incurrido en presuntos actos de represión contra las madres buscadoras.

Amnistía Internacional aclara que las Madres Buscadoras solo ejercen su derecho a manifestarse para exigir justicia y la localización de sus familiares, por lo que las autoridades deben respetarlas.

Amnistía Internacional condena actos de represión contra madres buscadoras (X/@amnistiamexico)

"Las familias buscadoras enfrentan diariamente la ausencia de sus seres queridos, la impunidad y, en muchos casos, riesgos derivados de su labor de búsqueda" Amnistía Internacional

Amnistía Internacional condena los actos de contención o represión contra las Madres Buscadoras y asegura que las autoridades las están revictimizando al evitar su libre manifestación.

Acusan al estado de no garantizar los derechos de quienes siguen buscando a sus familiares.

"Condenamos cualquier acto de represión contra las personas manifestantes y exigimos a las autoridades de la Ciudad de México garantizar plenamente los derechos a la protesta, la libertad de expresión y la reunión pacífica" Amnistía Internacional

Amnistía Internacional exige que autoridades de CDMX garanticen derechos de las Madres Buscadoras

Amnistía Internacional condena los actos de represión contras los manifestantes, por lo que exigen que la CDMX garanticen los derechos a la protesta.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) han sido señalados de encapsular y evitar que grupos de Madres Buscadoras se manifiesten en lugares cercanos al Estadio Banorte.

Amnistía Internacional también pide a la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX que garanticen el bienestar y cumplimiento de los derechos de quienes se manifiestan.

Además, piden que se investiguen las posibles violaciones a los derechos humanos de las madres buscadoras.

La organización compartió su comunicado junto a un video donde se ve a policías de la SSC encapsulando a un grupo de Madres Buscadoras que estaban manifestándose.

Desde hace varias semanas, varios grupos de Madres Buscadoras arribaron a la CDMX para pedir una reunión con la presidenta Claudia Sheimbaum y acciones para encontrar a sus familiares.