El abogado general de UNAM, Hugo Concha Cantú, informó avances en las investigaciones por amenazas contra la institución, señalando que los presuntos responsables están siendo identificados por las autoridades.

En entrevista que brindó para N+, Hugo Concha Cantú manifestó que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) trabaja en conjunto con la Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX), así como con la Policía Cibernética para dar con los responsables.

Esto luego de que en más de 10 planteles de la UNAM fueran suspendidas las clases, tras ser objeto de amenazas de supuestas agresiones.