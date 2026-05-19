Alessandra Rojo de la Vega sostuvo una reunión de trabajo con la cónsul general de la Embajada de Estados Unidos en México, Sarah Duffy, para fortalecer la coordinación institucional rumbo al Mundial 2026.

Durante el encuentro, realizado en la Alcaldía Cuauhtémoc, se abordaron temas relacionados con seguridad, turismo y atención a visitantes internacionales que llegarán a la Ciudad de México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La alcaldesa destacó que la demarcación cuenta con infraestructura hotelera, actividad económica y una amplia oferta cultural y gastronómica, factores que la convierten en uno de los puntos clave para recibir turismo nacional e internacional.

Alessandra Rojo de la Vega destaca el papel de Cuauhtémoc rumbo al Mundial 2026

Ale Rojo de la Vega señaló que la Alcaldía Cuauhtémoc será una de las principales ventanas de México ante el mundo durante el Mundial 2026.

La alcaldesa afirmó que la demarcación trabaja para recibir a miles de visitantes con mayor orden, seguridad y mejores espacios públicos para quienes acudan a la capital durante la justa deportiva.

Por su parte, la cónsul Sarah Duffy destacó la importancia de mantener coordinación permanente con autoridades locales ante la presencia cotidiana de ciudadanos estadounidenses en la Ciudad de México, particularmente en la Cuauhtémoc.

Ale Rojo de la Vega también subrayó que la alcaldía concentra el corredor gastronómico más importante de América Latina, además de más de 66 mil unidades económicas y 39 mercados públicos con alrededor de 15 mil locatarios.

Asimismo, destacó que la demarcación es la segunda zona con mayor número de habitaciones de hotel en todo el país.

La alcaldesa explicó que rumbo al Mundial 2026 existe coordinación permanente con autoridades capitalinas y federales para fortalecer acciones preventivas y operativos en zonas de alta afluencia como Roma, Condesa y Juárez.

Alcaldía Cuauhtémoc refuerza seguridad y espacio público para el Mundial 2026

Como parte de las acciones rumbo a la Copa Mundial, Ale Rojo de la Vega destacó trabajos de recuperación de espacio público, iluminación, videovigilancia y atención territorial en distintos puntos de la alcaldía.

La alcaldesa aseguró que estas medidas han contribuido a que Cuauhtémoc sea la alcaldía que más ha incrementado la percepción de seguridad en la Ciudad de México.

Durante el encuentro, representantes de ambas instituciones intercambiaron información sobre acciones de atención y acordaron concretar nuevas reuniones para abordar temas específicos relacionados con la presencia de ciudadanos estadounidenses durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El torneo se celebrará del 11 de junio al 19 de julio y contará con cinco partidos en el Estadio Ciudad de México, incluido el encuentro inaugural.

Finalmente, Alessandra Rojo de la Vega reiteró que su gobierno mantendrá colaboración con distintos sectores e instituciones para fortalecer la atención a habitantes y visitantes.

La alcaldesa señaló que cuando se trata de la seguridad de las familias, lo importante es construir mejores condiciones para quienes viven y visitan la Ciudad de México.