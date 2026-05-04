El periodista Epigmenio Ibarra se ha mostrado a favor de que los restos de Hernán Cortés sean devueltos a España, acusando que es “uno de los mayores asesinos” de la historia de México.

La petición difundida por Epigmenio Ibarra surge luego de que se informara que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, visita México para un homenaje a Hernán Cortés.

Epigmenio Ibarra pide que restos de Hernán Cortés sean exhumados y devueltos a España

A través de un post en X, el periodista Epigmenio Ibarra compartió una petición realizada en change.org por el escritor Pedro Miguel, que solicita la “devolución de los restos de Hernán Cortés a España”.

Ibarra argumentó que Hernán Cortés ha sido “uno de los mayores asesinos de culturas de pueblos” de México, por lo que debe salir del país.

Asimismo, llamó “fascista” a Isabel Díaz Ayuso, acusando que se puede llevar de regreso los restos de Hernández Cortés.

Epigmenio Ibarra pide exhumar restos de Hernán Cortés. (@epigmenioibarra)

Hasta el momento de redacción de esta nota, la petición en change.org tiene 711 firmas que personas que piden al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que se exhumen los restos de Hernán Cortés y le sean entregados a Isabel Díaz Ayuso.

La petición también argumenta que a cambio de ello, México puede pedir a España “la devolución del Códice Trocortesiano o Códice Madrid”, como reconocimiento simbólico del patrimonio y cultura mexicana.

El escritor Pedro Miguel, quien es además militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fue quien inició la petición y mostró la carta que envió al INAH pidiendo la exhumación de Hernán Cortés.

Pedro Miguel pide al INAH exhumar restos de Hernán Cortés. (@PM_Navegaciones)

Isabel Díaz Ayuso visita México en medio de petición a exhumación de Hernán Cortés

Al tiempo que se pidió la exhumación de los restos de Hernán Cortés y que sean entregados a Ayuso, la presidenta de la comuna de España visitó México.

El 3 de mayo de 2026, Ayuso visitó la Basílica de Guadalupe en su misa dominical, donde el cardenal Carlos Aguiar Retes pidió por la relación entre España y México.

Según la información sobre la visita de Ayuso a México, hoy 4 de mayo de 2026 participará en un homenaje a Hernán Cortés en la Catedral Metropolitana en la Ciudad de México (CDMX), lo que inició la petición de la exhumación.