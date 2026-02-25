En el marco del Día Naranja, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, anunció que la demarcación proyecta alcanzar 500 Puntos Violeta antes del Mundial 2026, como parte de su estrategia para fortalecer la protección de mujeres y niñas.

La medida responde al incremento de visitantes y movilidad que se prevé con motivo del Mundial 2026, en una de las zonas con mayor actividad turística, estudiantil y laboral del país.

Alcaldía Cuauhtémoc refuerza red de Puntos Violeta rumbo al Mundial 2026

Actualmente, la demarcación cuenta con 388 espacios seguros instalados en comercios, instituciones educativas y espacios públicos. La meta es consolidar una red visible, accesible y funcional para la atención y canalización de casos de violencia.

La seguridad de las mujeres no puede esperar ni depender del calendario. Si nuestras niñas están a salvo, toda la comunidad está a salvo. Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Alcaldía Cuauhtémoc.

Como parte de la jornada, se firmó una carta de colaboración con CECATI 58, CECATI 162, el Colegio de Enfermería Guadalupe Plancarte y el Centro de Intervención Juvenil, A.C., con el objetivo de ampliar la red de prevención y fortalecer los mecanismos de orientación y acompañamiento.

Alessandra Rojo de la Vega: Seguridad de las mujeres es prioridad en Cuauhtémoc (Cortesía)

Asimismo, se instaló un nuevo Punto Violeta en la Universidad Latina, campus Roma, donde se impartió una charla a estudiantes sobre violencia de género y la activación de la estrategia Reacción Violeta.

Alessandra Rojo de la Vega prioriza protección a mujeres con enfoque social

Alessandra Rojo de la Vega hizo un llamado a la corresponsabilidad social y subrayó la importancia de sumar aliados para erradicar la violencia contra las mujeres, destacando que los hombres también deben participar activamente.

La alcaldesa señaló que el Mundial 2026 representa una oportunidad para demostrar que la seguridad con perspectiva de género puede planearse, medirse y ampliarse con metas claras.

Queremos que el mundo no solo vea estadios llenos, sino una alcaldía donde las mujeres caminan seguras. Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Alcaldía Cuauhtémoc.

Cada Punto Violeta cuenta con personal capacitado para brindar primeros auxilios psicológicos, orientación legal básica y activar la estrategia Reacción Violeta, que incluye contacto inmediato con seguridad pública y acompañamiento institucional.